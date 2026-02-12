Видео
Главная Транспорт Дроновая опасность — в ЕС экстренно вводят план защиты инфраструктуры

Дроновая опасность — в ЕС экстренно вводят план защиты инфраструктуры

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 16:00
Аэропорты и железную дорогу в ЕС прикроют сетями 5G от дронов — детали
Дрон в воздухе. Фото: Freepik

Европейская Комиссия планирует усилить защиту аэропортов, железной дороги и другой критической инфраструктуры от дронов. Это будет сделано с помощью сетей 5G.

Технологии мобильной связи начнут использовать для мониторинга воздушного пространства в режиме реального времени, пишет Новини.LIVE со ссылкой на ЦТС.

Как будет работать система

В ЕС планируют ввести цифровые зоны, где полеты будут запрещены, и сделать регистрацию беспилотников обязательной.

Суть в том, что часть дронов работает с SIM-картами. А это значит, что их можно "видеть" через мобильные сети. Кроме того, антенны 5G могут выполнять роль своеобразных радаров: они способны принимать сигналы, которые отражаются от объектов в воздухе. Если траектория выглядит подозрительной, система будет сигнализировать службам.

Единые правила для всех стран

В ЕС хотят, чтобы все страны одинаково отображали ограничения воздушного пространства в цифровом формате.

Речь идет о территориях над электростанциями, военными объектами, аэропортами. То есть, чтобы не было разрывов в правилах от страны к стране.

Почему Европе понадобилась защита от дронов

Тема не новая, но в последнее время стала намного острее. В прошлом году в Европе не раз фиксировали дроны вблизи аэропортов — из-за этого останавливали рейсы.

Так было в Берлине, Бремене, Ганновере, Брюсселе, Осло, Копенгагене, на Майорке. При этом даже несколько часов паузы в работе аэропорта — это сотни измененных рейсов и неудобства для тысяч пассажиров.

В Германии уже создали совместный центр защиты от беспилотников, где координируют работу федеральных и региональных властей. Теперь подобное ноу-хау хотят масштабировать на уровень всего ЕС.

аэропорты кибербезопасность дроны ЕС безопасность
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
