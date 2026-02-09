Відео
Одна з авіакомпаній запускає унікальне меню у стилі Ґетсбі

Одна з авіакомпаній запускає унікальне меню у стилі Ґетсбі

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 14:15
American Airlines святкує 100 років — на борту з’явиться меню 1920-х в дусі Ґетсбі
Літак авіакомпанії American Airlines. Фото: Simple Flying

Авіакомпанія American Airlines, відзначаючи 100 років, представляє нове меню в літаках, створене під впливом кухні 1920-х. Страви включатимуть рецепти тієї доби, подані відповідно до вимог преміум-сервісу.

Пасажири матимуть змогу заздалегідь обрати святкові страви перед вильотом. Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Simple Flying.

Читайте також:

Меню до ювілею — що подадуть у салонах American Airlines

Перший рейс American Airlines виконали у 1926-му році. Наближаючись до ювілею, перевізник відновив смаки початку своєї діяльності. У компанії називають пропозицію сучасним прочитанням 1920-х років у форматі преміальних подорожей та дусі "Великого Гетсбі".

Передзамовлення відкриваються 9 лютого, а в березні страви почнуть подавати на борту.

У салонах Flagship First та Business подаватимуть креветковий коктейль, салат "Вальдорф", ікру, млинці, яйця фаршировані, говядину "Веллінгтон" з соусом беарнез, курячий рулет по-флорентійськи.

Меню на внутрішніх рейсах American Airlines 

На внутрішніх рейсах першого класу вибір буде обмеженішим. До меню увійдуть хрусткий салат "Вальдорф", вершковий сирний соус "Бурсен", говядина "Веллінгтон" та горіховий пиріг.

Святкові страви у першому та бізнес-класі Flagship подаватимуть з березня по серпень.

Що ще готує American Airlines своїм пасажирам

До свого сторіччя American Airlines не обмежиться лише змінами в меню. Також авіакомпаанія запроваджує обмежені серії дорожніх наборів та фірмові піжами для пасажирів преміум-класу.

Крім того, вона пообіцяла презентувати спеціальний ювілейний сайт, присвячений історії авіакомпанії та пам’ятним сувенірам.

Скільки заробляють пилоти American Airlines

Нещодавно один з пілот American Airlines виклав знімок своєї платіжки, і сума в сотні тисяч доларів викликала шквал коментарів у соцмережах.

Виявилось, що річний дохід капітана Boeing 737 сягає 458 тисяч доларів, пише New York Post. Година його роботи коштує близько 360 доларів. 

А для пілотів далекомагістральних Boeing 777 чи Airbus A350 ставка зростає до 450 доларів за годину.

Раніше ми розказували, як стати бортпровідником чи бортпровідницею — повна інструкція від української стюардеси. Вона детально розповіла, з чого починати і через які етапи доведеться пройти кандидатам на бажану посаду.

Також ми писали, що в аеропорту Кишинева встановили нову систему проходження митного контролю. Вона призначена для пасажирів без багажу з електронною реєстрацією та значно прискорює посадку на рейс.

Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
