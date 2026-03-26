Єдиний квиток на потяг та автобус: Leo Express об'єднався з Lux Express

Потяг Leo Express доставляє пасажирів по Європі. Фото: luxexpress.eu

Міжнародний залізничний оператор Leo Express оголосив про партнерство з одним із провідних автобусних операторів у Балтійському регіоні Lux Express. Завдяки такій співпраці пасажири зможуть подорожувати до Естонії, Латвії та Литви за одним квитком із пересадкою у Варшаві.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на RAILWAY PRO.

Leo Express запустив нові рейси до Прибалтики

Нове партнерство дає пасажирам можливість одним замовленням купувати квитки на потяг та автобус. Пересадка з поїзда на автобус відбуватиметься на Західному вокзалі у Варшаві — одному з найважливіших транспортних вузлів столиці Польщі.

Перевізники поступово розширюватимуть перелік доступних рейсів. Квитки на нові маршрути між Чехією, Польщею та країнами Балтії вже доступні на веб-сайтах обох операторів, leoexpress.com та luxexpress.eu, а також у касах Leo Express у Варшаві.

Нові маршрути з'єднають Польщу з Балтійськими країнами:

Прага (Чехія)– Краків (Польща) – Варшава (Польща) – Таллінн (Естонія);

Прага (Чехія) – Краків (Польща) – Варшава (Польща) – Рига (Латвія);

Прага (Чехія)– Краків (Польща) – Варшава (Польща)– Вільнюс (Литва).

Ціни на квитки з Праги до Вільнюса стартують від 34,9 євро (приблизно 1800 гривень).

Поїздка до Рига обійдеться від 39,90 євро (приблизно 2000 гривень), а до Таллінна — від 44,90 євро (близько 2300 гривень).

