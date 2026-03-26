Головна Транспорт

Єдиний квиток на потяг та автобус: Leo Express об'єднався з Lux Express

Дата публікації: 26 березня 2026 14:49
Єдиний квиток на потяг та автобус: Leo Express об'єднався з Lux Express
Потяг Leo Express доставляє пасажирів по Європі. Фото: luxexpress.eu

Міжнародний залізничний оператор Leo Express оголосив про партнерство з одним із провідних автобусних операторів у Балтійському регіоні Lux Express. Завдяки такій співпраці пасажири зможуть подорожувати до Естонії, Латвії та Литви за одним квитком із пересадкою у Варшаві.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на RAILWAY PRO.

Leo Express запустив нові рейси до Прибалтики

Нове партнерство дає пасажирам можливість одним замовленням купувати квитки на потяг та автобус.  Пересадка з поїзда на автобус відбуватиметься на Західному вокзалі у Варшаві — одному з найважливіших транспортних вузлів столиці Польщі.

Перевізники поступово розширюватимуть перелік доступних рейсів. Квитки на нові маршрути між Чехією, Польщею та країнами Балтії вже доступні на веб-сайтах обох операторів, leoexpress.com та luxexpress.eu, а також у касах Leo Express у Варшаві.

Нові маршрути з'єднають Польщу з Балтійськими країнами:

Читайте також:
  • Прага (Чехія)– Краків (Польща) – Варшава (Польща) – Таллінн (Естонія);
  • Прага (Чехія) – Краків (Польща) – Варшава (Польща) – Рига (Латвія);
  • Прага (Чехія)– Краків (Польща) – Варшава (Польща)– Вільнюс (Литва).

Ціни на квитки з Праги до Вільнюса стартують від 34,9 євро (приблизно 1800 гривень).

Поїздка до Рига обійдеться від 39,90 євро (приблизно 2000 гривень), а до Таллінна — від 44,90 євро (близько 2300 гривень).

Як повідомляли Новини.LIVE, наприкінці весни в Європі з'явиться новий потяг. Цей рейс об'єднає найбільше місто Швейцарії Цюрих із популярним курортним італійським містом Ріміні на узбережжі Адріатичного моря. Потяг курсуватиме щодня з 30 травня по 5 жовтня.

Також Новини.LIVE писали, що завдяки проїзному квитку Deutschland-Ticket за 63 євро туристи можуть мандрувати не лише Німеччиною. Проїзний поширюється на регіональні потяги, шлях яких іноді виходить за межі країни.

Сплативши певну суму раз на місяць, ви маєте можливість без переплат відвідати Австрію, Нідерланди та інші європейські країни.

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Анна Куделюк
