Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт До аеропорту за 10 хвилин: у Нью-Йорку тестують літаюче таксі

До аеропорту за 10 хвилин: у Нью-Йорку тестують літаюче таксі

Ua ru
Дата публікації: 18 травня 2026 16:15
У Нью-Йорку презентували електричні повітряні таксі
У Нью-Йорку готується запуск аеротаксі. Фото: Joby Aviation. Колаж: Новини.LIVE

Повітряне електротаксі Joby Aviation вперше пролетіло маршрутом Мангеттен — аеропорт JFK у Нью-Йорку. Політ був частиною тестів FAA, які готують летаючі таксі до роботи в містах США. У компанії обіцяють, що згодом такі рейси стануть звичайною послугою, яку можна буде замовити через додаток.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на Mirror.

Десять хвилин замість години у заторах

На тестових заходах електротаксі провело низку польотів у рамках 10-денної програми Федерального управління цивільної авіації. В ній оцінюють, як транспорт з вертикальним злітом і посадкою (eVTOL) можна вписати в міську інфраструктуру та повітряний простір.

У Joby Aviation заявляють, що повітряне таксі розраховане на п’ятьох людей разом із пілотом. Апарат підіймається вертикально, як гелікоптер, а після набору висоти переходить у горизонтальний політ.

Таким чином дорогу між Мангеттеном і аеропортом JFK можуть скоротити до 10 хвилин. Зараз же на автомобілі така поїздка може тривати годину, а інколи й довше через затори. 

Передбачається, що замовити аеротаксі можна буде через мобільний застосунок, майже так само, як зараз викликають авто.

Читайте також:

Компанія також робить акцент на майже безшумній роботі електротаксі та відсутності шкідливих викидів під час польоту.

Сертифікація літаючих таксі ще триває

Випробування у Нью-Йорку входять до великої програми Міністерства транспорту США з розвитку аеромобільності. Навесні влада обрала одразу вісім пілотних проєктів у різних штатах.

Серед напрямів не лише пасажирські перевезення, а й доставка вантажів та медичні рейси. Joby зараз проходить фінальні етапи сертифікації FAA, паралельно компанія веде переговори з владою кількох штатів щодо запуску сервісу найближчим часом.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що дочірня компанія Google відкликає близько 3800 безпілотних таксі у США через збій ШІ. Йдеться про помилку в програмному забезпеченні автономного водіння, яка впливала на здатність системи розпізнавати ризик затоплення дороги. Роботаксі їхали прямо у паводок та застрягали. 

Також Новини.LIVE писали, що один з найбільших аеропортів Азії запровадив зміни. В рамках трирічного експерименту роботи будуть мити та прибирати в літаках, а також завантажувати та транспортувати багаж.

авіасполучення таксі пасажири
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації