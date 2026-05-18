У Нью-Йорку презентували електричні повітряні таксі

До аеропорту за 10 хвилин: у Нью-Йорку тестують літаюче таксі
Повітряне електротаксі Joby Aviation вперше пролетіло маршрутом Мангеттен — аеропорт JFK у Нью-Йорку. Політ був частиною тестів FAA, які готують летаючі таксі до роботи в містах США. У компанії обіцяють, що згодом такі рейси стануть звичайною послугою, яку можна буде замовити через додаток.
Про це пише Новини.LIVE з посиланням на Mirror.
Десять хвилин замість години у заторах
На тестових заходах електротаксі провело низку польотів у рамках 10-денної програми Федерального управління цивільної авіації. В ній оцінюють, як транспорт з вертикальним злітом і посадкою (eVTOL) можна вписати в міську інфраструктуру та повітряний простір.
У Joby Aviation заявляють, що повітряне таксі розраховане на п’ятьох людей разом із пілотом. Апарат підіймається вертикально, як гелікоптер, а після набору висоти переходить у горизонтальний політ.
Таким чином дорогу між Мангеттеном і аеропортом JFK можуть скоротити до 10 хвилин. Зараз же на автомобілі така поїздка може тривати годину, а інколи й довше через затори.
Передбачається, що замовити аеротаксі можна буде через мобільний застосунок, майже так само, як зараз викликають авто.
Компанія також робить акцент на майже безшумній роботі електротаксі та відсутності шкідливих викидів під час польоту.
Сертифікація літаючих таксі ще триває
Випробування у Нью-Йорку входять до великої програми Міністерства транспорту США з розвитку аеромобільності. Навесні влада обрала одразу вісім пілотних проєктів у різних штатах.
Серед напрямів не лише пасажирські перевезення, а й доставка вантажів та медичні рейси. Joby зараз проходить фінальні етапи сертифікації FAA, паралельно компанія веде переговори з владою кількох штатів щодо запуску сервісу найближчим часом.
