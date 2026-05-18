До аэропорта за 10 минут: в Нью-Йорке тестируют летающее такси

Дата публикации 18 мая 2026 16:15
В Нью-Йорке презентовали электрические воздушные такси
В Нью-Йорке готовится запуск аэротакси. Фото: Joby Aviation. Коллаж: Новини.LIVE

Воздушное электротакси Joby Aviation впервые пролетело по маршруту Манхэттен — аэропорт JFK в Нью-Йорке. Полет был частью тестов FAA, которые готовят летающие такси к работе в городах США. В компании обещают, что впоследствии такие рейсы станут обычной услугой, которую можно будет заказать через приложение.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Mirror.

Десять минут вместо часа в пробках

На тестовых мероприятиях электротакси провело ряд полетов в рамках 10-дневной программы Федерального управления гражданской авиации. В ней оценивают, как транспорт с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) можно вписать в городскую инфраструктуру и воздушное пространство.

В Joby Aviation заявляют, что воздушное такси рассчитано на пять человек вместе с пилотом. Аппарат поднимается вертикально, как вертолет, а после набора высоты переходит в горизонтальный полет.

Таким образом дорогу между Манхэттеном и аэропортом JFK могут сократить до 10 минут. Сейчас же на автомобиле такая поездка может длиться час, а иногда и дольше из-за пробок.

Предполагается, что заказать аэротакси можно будет через мобильное приложение, почти так же, как сейчас вызывают авто.

Компания также делает акцент на почти бесшумной работе электротакси и отсутствии вредных выбросов во время полета.

Сертификация летающих такси еще продолжается

Испытания в Нью-Йорке входят в большую программу Министерства транспорта США по развитию аэромобильности. Весной власти выбрали сразу восемь пилотных проектов в разных штатах.

Среди направлений не только пассажирские перевозки, но и доставка грузов и медицинские рейсы. Joby сейчас проходит финальные этапы сертификации FAA, параллельно компания ведет переговоры с властями нескольких штатов по запуску сервиса в ближайшее время.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что дочерняя компания Google отзывает около 3800 беспилотных такси в США из-за сбоя ИИ. Речь идет об ошибке в программном обеспечении автономного вождения, которая влияла на способность системы распознавать риск затопления дороги. Роботакси ехали прямо в паводок и застревали.

Также Новини.LIVE писали, что один из крупнейших аэропортов Азии ввел изменения. В рамках трехлетнего эксперимента роботы будут мыть и убирать в самолетах, а также загружать и транспортировать багаж.

Александр Шорохов - Редактор
