Поїзд Укрзалізниці. Фото: УНІАН

Національний перевізник "Укрзалізниця" розширив перелік доступних страв в потягах. Відтепер українці зможуть витрачати менше часу на вокзалах та у супермаркетах. Все необхідне можна буде придбати у провідників.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на повідомлення пресслужби УЗ в соцмережі Threads.

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Сирники у потягах Укрзалізниці

Відтепер під час бронювання квитка частина пасажирів може замовити до кави не лише солодощі, а й більш корисні та ситні продукти. Зокрема, в провідника можна буде придбати сирники.

Одна з мандрівниць вже скуштувала нову страву, яку придбала в Інтерсіті Одеса-Київ. Вона зізналась, що сирники виявилися доволі смачними.

Користувачі почали масово цікавитись, де можна спробувати нові сирники.

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Сирники в потягу УЗ. Фото: скриншот

В УЗ повідомили перелік поїздів, у яких наразі доступна ця послуга:

№ 351/352 Київ – Кишинів;

№ 95/96 Київ – Рахів;

№ 29/30 Київ – Ужгород;

№ 4/3 Запоріжжя – Ужгород.

В УЗ додали, що перелік поїздів буде згодом доповнюватися та закликали пасажирів слідкувати за оновленнями.

Раніше Новини.LIVE розповідали, за що в потязі Укрзалізниця не треба доплачувати пасажирам. Зокрема, квиток на потяг не лише дає можливість дістатися із пункту А до пункту Б, а і "ключиком" до деяких сервісів без доплат. Також не варто боятися травмуватися у вагоні.

Також Новини.LIVE писали, як діяти пасажирам Укрзалізниці під час конфліктів у потязі. Якщо сусід порушує спокій або поводиться агресивно, потрібно одразу звернутися до поїзної бригади. А за куріння у вагоні, тамбурі чи на платформі порушнику загрожує штраф від 85 до 340 гривень.