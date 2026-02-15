Відео
Ручна поклажа Ryanair 2026 — які продукти та напої можна брати в літак

Ua ru
Дата публікації: 15 лютого 2026 21:55
Політ Ryanair — які напої та їжу дозволяється брати пасажирам в літак
Посадка на літак Ryanair. Фото: Pexels

Поїздка на відпочинок за кордон — це захоплююча пригода, але сама дорога може бути дещо стресовою. Пасажирам варто знати правила авіакомпаній щодо провезення певних предметів на борту, зокрема їжі та напоїв, адже через здавалось би звичну закуску може виникнути ряд проблем при проходженні контролю в аеропорту.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на портал авіаперевізника.

Ryanair дозволяє провозити в салоні літака алкогольні напої з максимальним вмістом алкоголю 70%. Проте пасажирам забороняється їх вживати під час польоту.

Перевізник попередив, що для того, аби запобігти порушенню порядку під час польоту, будь-які алкогольні напої, придбані в магазині безмитної торгівлі, повинні залишатися в закритій тарі та зберігатися в салоні літака до прибуття пасажирів до місця призначення.

Пасажирам також дозволяється брати з собою на борт власні холодні сухі продукти та закуски — бутерброди, чіпси та печиво. Проте в літаках Ryanair суворо забороняються гарячі страви та напої.

В авіакомпанії немає обмежень щодо дитячого харчування, молока, їжі або води для дітей віком до двох років — їх не потрібно класти в прозорий пакет, проте пасажирів просять тримати їх готовими для перевірки в аеропорту.

Мандрівники також можуть купувати гарячу їжу, напої та алкоголь під час польоту. 

Раніше ми розповідали, які дитячі іграшки лоукостер Ryanair суворо забороняє брати на борт літака. Через маленьку дрібницю у вас можуть виникнути додаткові проблеми в аеропорту.

Також писали, чому не варто змінювати валюту під час купівлі авіаквитків Ryanair. Пасажири нерідко переплачують через невигідний курс.

авіарейси правила подорож літаки Ryanair
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
