Новий весняний розпродаж Ryanair — куди можна вигідно придбати авіквитки

Дешеві авіаквитки до Італії та Франції — Ryanair запустив нову акцію
Популярний ірландський лоукостер Ryanair порадував мандрівників новим розпродажем. Пропозиція діє на весняні рейси з 1 березня по 30 квітня 2026 року.
Весняний розпродаж Ryanair
Пропозиція буде актуальною для фанатів коротких міських подорожей (сіті-брейків). Доступні ціни — чудова можливість вирушити у невеличку весняну відпустку до унікальних міст Європи.
Лоукостер пропонує чимало рейсів з найближчих до України аеропортів в Польщі, Румунії та інших. Акція діятиме лише до кінця доби 8 березня 2026 року. Пропозиція поширюєтться на маршрути з вильотом до 30 квітня 2026 року включно.
Доступні акційні напрямки:
- Варшава (Модлін) — Копенгаген від 16 євро;
- Варшава (Шопен) — Тирана від 20 євро;
- Краків — Меммінген від 18 євро;
- Жешув — Мілан від 18 євро;
- Бухарест — Барселона від 25 євро;
- Братислава — Корфу від 16 євро;
- Прага — Марсель від 15 євро.
Традиційно кількість місць за найнижчими тарифами обмежена, а вартість квитка залежить від популярності маршруту та дня тижня.
Варто врахувати, що в акційну ціну не входить адміністративний збір. Квитк доступні на сайті та в додатку авіакомпанії.
Що ще варто знати українцям
Раніше Ryanair повідомила, що значно збільшить діяльність у польському Катовіце на літо 2026 року. Перевізник вкладе 900 мільйонів доларів і зможе виконувати 26 рейсів.
Таким чином, цей польський аеропорт стане одним із головних хабів Ryanair у Східній Європі. Загалом у Катовіце розміститься дев’ять літаків авіакомпанії: три виконуватимуть регулярні рейси, шість — чартерні.
У розкладі з’являться багато регулярних рейсів, які стартують уже влітку. Це дозволить перевезти понад 2,2 мільйона пасажирів в цьому році.
Також ми розповідали, чому не варто змінювати валюту під час бронювання квитків Ryanair. Виявилося, що компанія на своєму веб-сайті завищує ціни на бронювання квитків при зміні валюти.
Нещодавнє дослідження організації Which, що захищає права споживачів, виявило, що курси обміну валют, які використовуються на веб-сайті авіакомпанії, є невигідними у порівняні з іншими сайтами.
Ще ми повідомляли, які дитячі іграшки лоукостер Ryanair суворо забороняє брати на борт літака.
Через таку маленьку дрібницю у вас можуть виникнути серйозні проблеми в аеропорту при проходження митного контролю.
