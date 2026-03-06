Новий весняний розпродаж Ryanair — куди можна вигідно придбати авіквитки

Ryanair проводить новий розпродаж. Фото: Pexels, Ryanair. Колаж: Новини.LIVE

Популярний ірландський лоукостер Ryanair порадував мандрівників новим розпродажем. Пропозиція діє на весняні рейси з 1 березня по 30 квітня 2026 року.

Про це пише Новини.LIVE

Весняний розпродаж Ryanair

Пропозиція буде актуальною для фанатів коротких міських подорожей (сіті-брейків). Доступні ціни — чудова можливість вирушити у невеличку весняну відпустку до унікальних міст Європи.

Лоукостер пропонує чимало рейсів з найближчих до України аеропортів в Польщі, Румунії та інших. Акція діятиме лише до кінця доби 8 березня 2026 року. Пропозиція поширюєтться на маршрути з вильотом до 30 квітня 2026 року включно.

Доступні акційні напрямки:

Варшава (Модлін) — Копенгаген від 16 євро;

Варшава (Шопен) — Тирана від 20 євро;

Краків — Меммінген від 18 євро;

Жешув — Мілан від 18 євро;

Бухарест — Барселона від 25 євро;

Братислава — Корфу від 16 євро;

Прага — Марсель від 15 євро.

Традиційно кількість місць за найнижчими тарифами обмежена, а вартість квитка залежить від популярності маршруту та дня тижня.

Варто врахувати, що в акційну ціну не входить адміністративний збір. Квитк доступні на сайті та в додатку авіакомпанії.

Що ще варто знати українцям

Раніше Ryanair повідомила, що значно збільшить діяльність у польському Катовіце на літо 2026 року. Перевізник вкладе 900 мільйонів доларів і зможе виконувати 26 рейсів.

Таким чином, цей польський аеропорт стане одним із головних хабів Ryanair у Східній Європі. Загалом у Катовіце розміститься дев’ять літаків авіакомпанії: три виконуватимуть регулярні рейси, шість — чартерні.

У розкладі з’являться багато регулярних рейсів, які стартують уже влітку. Це дозволить перевезти понад 2,2 мільйона пасажирів в цьому році.

Також ми розповідали, чому не варто змінювати валюту під час бронювання квитків Ryanair. Виявилося, що компанія на своєму веб-сайті завищує ціни на бронювання квитків при зміні валюти.

Нещодавнє дослідження організації Which, що захищає права споживачів, виявило, що курси обміну валют, які використовуються на веб-сайті авіакомпанії, є невигідними у порівняні з іншими сайтами.

Ще ми повідомляли, які дитячі іграшки лоукостер Ryanair суворо забороняє брати на борт літака.

Через таку маленьку дрібницю у вас можуть виникнути серйозні проблеми в аеропорту при проходження митного контролю.