Україна
Дешевые авиабилеты в Италию и Францию — новая акция Ryanair

Дата публикации 6 марта 2026 11:55
Весенняя распродажа от Ryanair — куда можно выгодно приобрести авибилеты
Ryanair проводит новую распродажу. Фото: Pexels, Ryanair. Коллаж: Новини.LIVE

Популярный ирландский лоукостер Ryanair порадовал путешественников новой распродажей. Предложение действует на весенние рейсы с 1 марта по 30 апреля 2026 года.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на сайт Ryanair.

Читайте также:

Весенняя распродажа Ryanair

Предложение будет актуальным для фанатов коротких городских путешествий (сити-брейков). Доступные цены — отличная возможность отправиться в небольшой весенний отпуск в уникальные города Европы.

Лоукостер предлагает немало рейсов из ближайших к Украине аэропортов в Польше, Румынии и других. Акция будет действовать только до конца суток 8 марта 2026 года. Предложение распространяется на маршруты с вылетом до 30 апреля 2026 года включительно.

Доступные акционные направления:

  • Варшава (Модлин) — Копенгаген от 16 евро;
  • Варшава (Шопен) — Тирана от 20 евро;
  • Краков — Мемминген от 18 евро;
  • Жешув — Милан от 18 евро;
  • Бухарест — Барселона от 25 евро;
  • Братислава — Корфу от 16 евро;
  • Прага — Марсель от 15 евро.

Традиционно количество мест по самым низким тарифам ограничено, а стоимость билета зависит от популярности маршрута и дня недели.

Стоит учесть, что в акционную цену не входит административный сбор. Билеты доступны на сайте и в приложении авиакомпании.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее Ryanair сообщила, что значительно увеличит деятельность в польском Катовице на лето 2026 года. Перевозчик вложит 900 миллионов долларов и сможет выполнять 26 рейсов.

Таким образом, этот польский аэропорт станет одним из главных хабов Ryanair в Восточной Европе. Всего в Катовице разместится девять самолетов авиакомпании: три будут выполнять регулярные рейсы, шесть - чартерные.

В расписании появятся много регулярных рейсов, которые стартуют уже летом. Это позволит перевезти более 2,2 миллиона пассажиров в этом году.

Также мы рассказывали, почему не стоит менять валюту при бронировании билетов Ryanair. Оказалось, что компания на своем веб-сайте завышает цены на бронирование билетов при изменении валюты.

Недавнее исследование организации Which, защищающей права потребителей, выявило, что курсы обмена валют, которые используются на веб-сайте авиакомпании, являются невыгодными по сравнению с другими сайтами.

Еще мы сообщали, какие детские игрушки лоукостер Ryanair строго запрещает брать на борт самолета.

Из-за такой маленькой мелочи у вас могут возникнуть серьезные проблемы в аэропорту при прохождении таможенного контроля.

авиарейсы авиабилеты акция самолеты Ryanair
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
