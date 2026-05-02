Нова система в’їзду/виїзду в Європу (EES): Ryanair закликав відкласти на період відпусток

Літак Ryanair чекає на пасажирів.

Бюджетна ірландська компанія Ryanair опублікувала оновлену інформацію щодо нової Європейської системи в’їзду/виїзду (EES). Через неї з проблемами стикаються тисячі мандрівників, які відвідують міста у Франції, Німеччині, Греції, Італії, Португалії, Іспанії та інших країн.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Daily Express.

Ryanair закликав відкласти нову систему в’їзду/виїзду (EES)

Нова система в’їзду/виїзду (EES) замінює традиційні штампи в паспортах. Мандрівники, які не є громадянами краї ЄС мають зареєструвати біометричні дані — відбитки пальців та сфотографуватись. Процедура є безкоштовною.

Вона повноцінно запрацювала у всіх аеропортах Європи з 10 квітня та спричинила десятки проблем. Мандрівники стоять годинами в чергах на паспортному контролі, а інколи навіть вимушені пропустити свій рейс.

На цьому тлі лоукост-авіакомпанія Ryanair в соцмережах закликала призупинити впровадження EES до вересня, після завершення пікового літнього сезону.

"Незважаючи на те, що вже понад три роки було відомо, що система EES почне повноцінно функціонувати з 10 квітня 2026 року, Франція, Португалія, Польща, Італія, Іспанія та Німеччина не забезпечили належного кадрового забезпечення та готовності систем", — йдеться у повідомленні.

