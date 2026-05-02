Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Пасажири пропускають рейси: Ryanair закликав відкласти нову систему EES

Пасажири пропускають рейси: Ryanair закликав відкласти нову систему EES

Ua ru
Дата публікації: 2 травня 2026 19:32
Нова система в’їзду/виїзду в Європу (EES): Ryanair закликав відкласти на період відпусток
Літак Ryanair чекає на пасажирів. Фото: ryanair.com

Бюджетна ірландська компанія Ryanair опублікувала оновлену інформацію щодо нової Європейської системи в’їзду/виїзду (EES). Через неї з проблемами стикаються тисячі мандрівників, які відвідують міста у Франції, Німеччині, Греції, Італії, Португалії, Іспанії та інших країн.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Daily Express.

Ryanair закликав відкласти нову систему в’їзду/виїзду (EES)

Нова система в’їзду/виїзду (EES) замінює традиційні штампи в паспортах. Мандрівники, які не є громадянами краї ЄС мають зареєструвати біометричні дані — відбитки пальців та сфотографуватись. Процедура є безкоштовною.

Вона повноцінно запрацювала у всіх аеропортах Європи з 10 квітня та спричинила десятки проблем. Мандрівники стоять годинами в чергах на паспортному контролі, а інколи навіть вимушені пропустити свій рейс.

На цьому тлі лоукост-авіакомпанія Ryanair в соцмережах закликала призупинити впровадження EES до вересня, після завершення пікового літнього сезону.

"Незважаючи на те, що вже понад три роки було відомо, що система EES почне повноцінно функціонувати з 10 квітня 2026 року, Франція, Португалія, Польща, Італія, Іспанія та Німеччина не забезпечили належного кадрового забезпечення та готовності систем", — йдеться у повідомленні.

Європа літаки Ryanair
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації