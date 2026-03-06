Як відрізняються DC-10 та MD-11 — склад екіпажу і нові технології

Відмінності між далекомагістральними літаками. Фото: Simple Flying. Колаж: Новини.LIVE

Пасажири часто не могли розрізнити два далекомагістральні літаки — DC-10 та MD-11. Зовні вони виглядають майже однаково, маючи широкий корпус та три двигуни, один з яких розміщений у хвості.

Але головні відмінності між цими моделями знаходяться всередині пілотської кабіни та в системах керування, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на SimpleFlying.

Як відрізнявся екіпаж у DC-10 та MD-11

Однією з основних відмінностей був склад екіпажу. У кабіні DC-10 працювали три особи: капітан, другий пілот і бортінженер.

Бортінженер стежив за технічними системами літака: контролював рівень пального, електроживлення, тиск і інші параметри. У кабіні була окрема панель з багатьма аналоговими приладами, за якими інженер постійно спостерігав.

У 1990 році з’явився MD-11. Виробник прибрав третього члена екіпажу. Цифрові системи взяли на себе контроль за більшістю процесів, а інформація виводилася на екрани перед пілотами.

Це дозволило авіакомпаніям зменшити витрати на експлуатацію, оскільки рейси стали виконувати лише два пілоти.

Як змінилася автоматизація польоту

DC-10 мав автопілот, але він виконував допоміжну роль. Пілоти самі планували маршрут, контролювали набір висоти та витрати палива, часто покладаючись на досвід і паперові розрахунки.

Водночас у MD-11 підхід змінився. Літак отримав сучасну систему управління польотом, яка дозволяла запрограмувати маршрут, швидкість і параметри витрати палива. Через це роль пілотів частково змінилася — їм доводилося тільки контролювати роботу автоматичних режимів.

Перехідне покоління авіації

DC-10 створювався в епоху, коли великі літаки традиційно мали екіпаж із трьох людей і аналогові прилади. Подібну концепцію використовували й інші широкофюзеляжні літаки того часу.

MD-11 з’явився вже в інший період, коли галузь активно переходила на цифрові системи та "скляні" кабіни. Він став проміжною ланкою між старими аналоговими літаками та сучасними лайнерами з високим рівнем автоматизації.

Саме цей етап розвитку згодом привів до появи нових поколінь далекомагістральних літаків, таких як Boeing 777, Boeing 787 та Airbus A350.

