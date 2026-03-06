Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Чим відрізняються літаки DC-10 та McDonnell Douglas MD-11

Чим відрізняються літаки DC-10 та McDonnell Douglas MD-11

Ua ru
Дата публікації: 6 березня 2026 13:29
Як відрізняються DC-10 та MD-11 — склад екіпажу і нові технології
Відмінності між далекомагістральними літаками. Фото: Simple Flying. Колаж: Новини.LIVE

Пасажири часто не могли розрізнити два далекомагістральні літаки — DC-10 та MD-11. Зовні вони виглядають майже однаково, маючи широкий корпус та три двигуни, один з яких розміщений у хвості.

Але головні відмінності між цими моделями знаходяться всередині пілотської кабіни та в системах керування, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на SimpleFlying.

Реклама
Читайте також:

Як відрізнявся екіпаж у DC-10 та MD-11

Однією з основних відмінностей був склад екіпажу. У кабіні DC-10 працювали три особи: капітан, другий пілот і бортінженер.

Бортінженер стежив за технічними системами літака: контролював рівень пального, електроживлення, тиск і інші параметри. У кабіні була окрема панель з багатьма аналоговими приладами, за якими інженер постійно спостерігав.

У 1990 році з’явився MD-11. Виробник прибрав третього члена екіпажу. Цифрові системи взяли на себе контроль за більшістю процесів, а інформація виводилася на екрани перед пілотами.

Це дозволило авіакомпаніям зменшити витрати на експлуатацію, оскільки рейси стали виконувати лише два пілоти.

Як змінилася автоматизація польоту

DC-10 мав автопілот, але він виконував допоміжну роль. Пілоти самі планували маршрут, контролювали набір висоти та витрати палива, часто покладаючись на досвід і паперові розрахунки.

Водночас у MD-11 підхід змінився. Літак отримав сучасну систему управління польотом, яка дозволяла запрограмувати маршрут, швидкість і параметри витрати палива. Через це роль пілотів частково змінилася — їм доводилося тільки контролювати роботу автоматичних режимів.

Перехідне покоління авіації

DC-10 створювався в епоху, коли великі літаки традиційно мали екіпаж із трьох людей і аналогові прилади. Подібну концепцію використовували й інші широкофюзеляжні літаки того часу.

MD-11 з’явився вже в інший період, коли галузь активно переходила на цифрові системи та "скляні" кабіни. Він став проміжною ланкою між старими аналоговими літаками та сучасними лайнерами з високим рівнем автоматизації. 

Саме цей етап розвитку згодом привів до появи нових поколінь далекомагістральних літаків, таких як Boeing 777, Boeing 787 та Airbus A350.

Раніше ми повідомляли, на які літаки масово пересідають багатії. Протягом багатьох років власників приватних літаків цікавила лише швидкість та дальність польоту, а не шкідливі викиди в атмосферу, проте тенденції змінились. Нині мільярдери активно інвестують в гібридні електролітаки, сучасні акумулятори, двигуни на водневому паливі та екологічні платформи приватної авіації.

Також ми детально розповідали про українську гордість, яку зруйнували росіяни — літак Антонов Ан-225 "Мрія". Літак був здатен вмістити у своєму вантажному відсіку баскетбольне поле довжиною 28 метрів. "Мрія" також могла перевозити до 250 тонн вантажу.

літаки знайди відмінності пілоти Boeing пасажири
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації