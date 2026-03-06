Чем отличаются самолеты DC-10 и MD-11 — состав экипажа и новые технологии

Видео
Дальнемагистральные самолеты DC-10 и Douglas MD-11 — чем отличаются

Дата публикации 6 марта 2026 13:29
Отличия между дальнемагистральными самолетами. Фото: Simple Flying. Коллаж: Новини.LIVE

Два дальнемагистральных самолета — DC-10 и MD-11 — были почти неразличимы для неспециалистов. Внешне они выглядят почти одинаково, имея широкий корпус и три двигателя, один из которых размещен в хвосте.

Но главные различия между этими моделями находятся внутри пилотской кабины и в системах управления, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на SimpleFlying.

Как отличался экипаж в DC-10 и MD-11

Одним из основных отличий был состав экипажа. В кабине DC-10 работали три человека: капитан, второй пилот и бортинженер.

Бортинженер следил за техническими системами самолета: контролировал уровень топлива, электропитания, давление и другие параметры. В кабине была отдельная панель со многими аналоговыми приборами, за которыми инженер постоянно наблюдал.

В 1990 году появился MD-11. Производитель убрал третьего члена экипажа. Цифровые системы взяли на себя контроль за большинством процессов, а информация выводилась на экраны перед пилотами.

Это позволило авиакомпаниям уменьшить расходы на эксплуатацию, поскольку рейсы стали выполнять всего два пилота.

Как изменилась автоматизация полета

DC-10 имел автопилот, но он выполнял вспомогательную роль. Пилоты сами планировали маршрут, контролировали набор высоты и расход топлива, часто полагаясь на опыт и бумажные расчеты.

В то же время в MD-11 подход изменился. Самолет получил современную систему управления полетом, которая позволяла запрограммировать маршрут, скорость и параметры расхода топлива. Из-за этого роль пилотов частично изменилась — им приходилось только контролировать работу автоматических режимов.

Переходное поколение авиации

DC-10 создавался в эпоху, когда большие самолеты традиционно имели экипаж из трех человек и аналоговые приборы. Подобную концепцию использовали и другие широкофюзеляжные самолеты того времени.

MD-11 появился уже в другой период, когда отрасль активно переходила на цифровые системы и "стеклянные" кабины. Он стал промежуточным звеном между старыми аналоговыми самолетами и современными лайнерами с высоким уровнем автоматизации.

Именно этот этап развития впоследствии привел к появлению новых поколений дальнемагистральных самолетов, таких как Boeing 777, Boeing 787 и Airbus A350.

Ранее мы сообщали, на какие самолеты массово пересаживаются богачи. В течение многих лет владельцев частных самолетов интересовала только скорость и дальность полета, а не вредные выбросы в атмосферу, однако тенденции изменились. Сейчас миллиардеры активно инвестируют в гибридные электросамолеты, современные аккумуляторы, двигатели на водородном топливе и экологические платформы частной авиации.

Также мы подробно рассказывали об украинской гордости, которую разрушили россияне — самолет Антонов Ан-225 "Мрия". Самолет был способен вместить в своем грузовом отсеке баскетбольное поле длиной 28 метров. "Мрия" также могла перевозить до 250 тонн груза.

Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
