Конфлікт між Китаєм та Тайванем: Пекін відновлює прямі рейси до Тайбея

Літак лоставляє пасажирів. Фото: China Eastern

Китай оголосив про часткове відновлення зв’язків із Тайванем, зокрема прямих авіарейсів до міст материкової частини країни. Цей крок зроблено на тлі завершення візиту до Пекіна лідерки опозиційної партії Тайваню.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Independent.

Відновлення авіасполучення між Китаєм та Тайванем

Китай планує відновити прямі рейси до Тайваню з інших міст материка, таких як Сіань та Урумчі.

Китай і Тайвань звинувачують один одного у тому, що після закінчення пандемії COVID-19 не відновився масштабний китайський туризм на острів.

У рамках заохочувальних заходів громадянам Шанхаю та провінції Фуцзянь буде знову дозволено відвідувати Тайвань.

Читайте також:

Зараз за правилами Тайваню щоб подати заявку на туристичну візу китайські відвідувачі повинні мати дійсну візу на проживання в США або Європейському Союзі.

Китай також заявив, що докладатиме зусиль для будівництва мосту, який з'єднає Мацу та Цзіньмень — тайванські острови, що географічно розташовані ближче до Китаю.

Чому між Тайванем та Китаєм напружені стосунки

Конфлікт між Китаєм (КНР) та Тайванем — це протистояння щодо суверенітету острова.

Зокрема, Пекін вважає Тайвань своєю провінцією, яка має повернутися під контроль КНР, за потреби — силою. Тайвань же вважає себе незалежною демократичною державою з власною конституцією та урядом. Країна прагне зберегти самостійність.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому вигідно придбаний квиток в аеропорту може здорожчати втричі. Зокрема, пасажирам часто доводиться переплачувати через перевищення розмірів ручної поклажі та реєстрацію багажу безпосередньо в аеропорту. Щоб уникнути зайвих витрат — варто перевіряти актуальні правила авіакомпаній перед зборами у відпустку.

Також Новини.LIVE писали, італійська компанія ITA Airways дозволила пасажирам мандрувати разом зі своїми собаками. Для мандрівників із собаками будуть відведені окремі місця в літаку, кількість яких буде обмежена. Крім того, власникам чотирилапих треба мати при собі паспорт тварини, чинний у ЄС або ветеринарний сертифікат.