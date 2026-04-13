Головна Транспорт Пом'якшення напруженості: Китай відновить авіасполучення з Тайванем

Пом'якшення напруженості: Китай відновить авіасполучення з Тайванем

Дата публікації: 13 квітня 2026 12:38
Конфлікт між Китаєм та Тайванем: Пекін відновлює прямі рейси до Тайбея
Літак лоставляє пасажирів. Фото: China Eastern

Китай оголосив про часткове відновлення зв’язків із Тайванем, зокрема прямих авіарейсів до міст материкової частини країни. Цей крок зроблено на тлі завершення візиту до Пекіна лідерки опозиційної партії Тайваню.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Independent.

Відновлення авіасполучення між Китаєм та Тайванем

Китай планує відновити прямі рейси до Тайваню з інших міст материка, таких як Сіань та Урумчі. 

Китай і Тайвань звинувачують один одного у тому, що після закінчення пандемії COVID-19 не відновився масштабний китайський туризм на острів.

У рамках заохочувальних заходів громадянам Шанхаю та провінції Фуцзянь буде знову дозволено відвідувати Тайвань.

Зараз за правилами Тайваню щоб подати заявку на туристичну візу китайські відвідувачі повинні мати дійсну візу на проживання в США або Європейському Союзі.

Китай також заявив, що докладатиме зусиль для будівництва мосту, який з'єднає Мацу та Цзіньмень — тайванські острови, що географічно розташовані ближче до Китаю. 

Чому між Тайванем та Китаєм напружені стосунки

Конфлікт між Китаєм (КНР) та Тайванем — це протистояння щодо суверенітету острова.

Зокрема, Пекін вважає Тайвань своєю провінцією, яка має повернутися під контроль КНР, за потреби — силою. Тайвань же вважає себе незалежною демократичною державою з власною конституцією та урядом. Країна прагне зберегти самостійність.

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
