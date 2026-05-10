РФ отложила серийное производство своего нового самолета МС-21 до 2027 года

Пассажирский самолет МС-21. Фото: UAC

Россия снова перенесла запуск серийного производства пассажирских самолетов МС-21, который в Кремле годами называют главным проектом гражданской авиации. Теперь старт производства обещают только в 2027 году, хотя ранее речь шла о значительно более близких сроках. На фоне санкций, дефицита комплектующих и затяжной войны против Украины российская авиаотрасль продолжает терять темп и деньги.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Flightglobal.

Планы снова переписывают

О новом переносе сроков заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов. По его словам, на данный момент завершена лишь треть сертификационных полетов МС-21.

В "Ростехе" теперь надеются закончить сертификацию только в первом квартале следующего года, а уже после этого перейти к серийному производству.



Российские власти не впервые переносят запуск этого самолета. Проект МС-21 еще в 2017 году подавался как ответ западным Airbus и Boeing, однако реальные результаты оказались значительно слабее громких заявлений.

Первый полет лайнер совершил почти десять лет назад. При этом к концу 2025 года Россия смогла собрать лишь несколько таких машин. Из-за санкций после полномасштабной войны против Украины российский авиапром остался без значительной части западных технологий и деталей, которые ранее были критически важными для производства.

Читайте также:

Авиаотрасль РФ все глубже заходит в кризис

Еще в 2024 году Россия изготовила в разы меньше гражданских самолетов, чем сама же планировала. Кампания по переходу на полностью российское производство фактически забуксовала, а авиастроительные проекты продолжают дорожать.

На этом фоне эксперты все чаще сомневаются, что МС-21 вообще сможет стать конкурентом для западных авиалайнеров, особенно в условиях международной изоляции РФ и санкционного давления, которое бьет по всем сферам российской авиации.

Что еще стоит знать об авиационном кризисе в РФ

Ранее Новини.LIVE писали, что российская гражданская авиация находится в состоянии глубокого кризиса. Прежде всего это связано с санкционными ограничениями на покупку и ремонт авиазапчастей. Поэтому сейчас российские авиакомпании вынуждены пересаживать пассажиров на авиахлам, которому уже более 30 лет.

Как сообщали Новини.LIVE, из-за санкций и проблем авиаотрасли, в РФ все чаще встречаются случаи, когда пассажирские самолеты ломаются в воздухе во время полета. В каждом таком случае на борту были сотни пассажиров.