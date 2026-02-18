Відео
Головна Транспорт Через небезпеку УЗ змінила графік 18 лютого — куди не доїхати потягом

Через небезпеку УЗ змінила графік 18 лютого — куди не доїхати потягом

Ua ru
Дата публікації: 18 лютого 2026 12:31
УЗ оновила графік руху поїздів – як курсуватимуть 18 лютого
Зміна руху поїздів 18 лютого. Фото: Новини.LIVE, УЗ. Колаж: Новини.LIVE

Укрзалізниця оприлюднила актуальний статус руху поїздів 18 лютого у кількох регіонах. На окремих маршрутах через постійні обстріли та ситуацію з безпекою внесено чергові зміни.

Замість потягів на частині маршрутів курсують автобуси, повідомляє Новини.LIVE із посиланням на УЗ

Читайте також:

Ситуація в Сумській області

Попри обстріли, поїзди в Чернігівській та Сумській областях продовжують курсувати.

У приміському та регіональному сполученні можливі точкові зміни. Регіональні поїзди наразі курсують до/з Конотопа.

Рух поїздів на Харківщині

Ділянка Лозова — Барвінкове — Краматорськ надалі залишається зоною підвищених ризиків, тому поїзди тут не курсують.

Пасажирам запропонували пересадку на автобуси з об’їзним маршрутом. 

На Ізюм їдуть регіональні експреси за графіком без збоїв.

Як курсують поїзди в бік Запоріжжя та Дніпра 18 лютого

Поїзди №86/85 Львів — Запоріжжя — Львів, №5/6 Ясіня — Запоріжжя, №39/40 Солотвино — Запоріжжя — Солотвино, №731/732 Київ — Запоріжжя — Київ, №128/127 Львів — Запоріжжя — Львів курсуватимуть до/з Дніпра.

Для цих рейсів, відповідно, трансфер між Дніпром і Запоріжжям — автобусами.

"Решту рейсів далекого сполучення плануємо з/до Запоріжжя, але фінальне рішення ухвалюватимемо залежно від ситуації", — розповіли в УЗ.

Пасажирів просять діяти за вказівками поїзної бригади та працівників вокзалів.

Укрзалізниця попереджає пасажирів  

УЗ закликає уважно стежити за оновленнями та обов’язково увімкнути push-сповіщення в офіційному застосунку.

Саме там найшвидше з’являється інформація про зміни руху, пересадки й рішення, ухвалені в режимі реального часу.. 

Як діяти, щоб УЗ притримала поїзд, на який ви запізнюєтеся

В УЗ пояснили, в яких випадках можуть затримати потяг для пасажирів
Багато українців не знають, що в окремих випадках поїзди можуть зачекати мандрівників на залізничному вокзалі.

В УЗ офіційно відповіли, що можуть затримати потяг,  якщо запізнюється понад 10 пасажирів. Мандрівникам потрібно надіслати квитки на service@uz.gov.ua або через форму зворотного зв’язку у застосунку перевізника.

Перевізник пообіцяв, що такі звернення одразу передають інформацію відповідним фахівцям та намагаються посприяти тому, щоб якнайшвидше допомогти пасажирам.

Раніше ми писали, чому чоловіків пускають у жіночі купе Укрзалізниці.  За рішенням начальника поїзда, в дорозі допускається пересадка пасажирів на будь-які вільні місця, що є у потязі. 

Це може статися у разі технічних несправностей вагона (опалення, електропостачання, санітарний стан), питань безпеки руху або інших форс-мажорних обставин.

"Саме тому інколи в дитячому або жіночому вагоні може тимчасово перебувати пасажир, при відсутності інших вільних у поїздів, це не норма, а вимушений виняток", — додали в УЗ.

Також ми повідомляли, чи мають право пасажири з верхніх полиць сидіти на нижніх

Користувачі мережі поцікавились у залізничного перевізника, чи можуть пасажири верхніх полиць без дозволу сідати на нижні місця в потязі. На що в компанії відповіли, що згідно з Правилами перевезення пасажирів, кожен пасажир має право користуватися лише тим місцем, за яке він заплатив та яке зазначене у квитку. 

Таким чином, пасажир з квитком на нижню полицю може заборонити іншому пасажиру сідати на його місце, навіть перед кінцевою станцією.

Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
