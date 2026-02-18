УЗ оновила графік руху поїздів – як курсуватимуть 18 лютого

Зміна руху поїздів 18 лютого. Фото: Новини.LIVE, УЗ. Колаж: Новини.LIVE

Укрзалізниця оприлюднила актуальний статус руху поїздів 18 лютого у кількох регіонах. На окремих маршрутах через постійні обстріли та ситуацію з безпекою внесено чергові зміни.

Замість потягів на частині маршрутів курсують автобуси, повідомляє Новини.LIVE із посиланням на УЗ.

Ситуація в Сумській області

Попри обстріли, поїзди в Чернігівській та Сумській областях продовжують курсувати.

У приміському та регіональному сполученні можливі точкові зміни. Регіональні поїзди наразі курсують до/з Конотопа.

Рух поїздів на Харківщині

Ділянка Лозова — Барвінкове — Краматорськ надалі залишається зоною підвищених ризиків, тому поїзди тут не курсують.

Пасажирам запропонували пересадку на автобуси з об’їзним маршрутом.

На Ізюм їдуть регіональні експреси за графіком без збоїв.

Як курсують поїзди в бік Запоріжжя та Дніпра 18 лютого

Поїзди №86/85 Львів — Запоріжжя — Львів, №5/6 Ясіня — Запоріжжя, №39/40 Солотвино — Запоріжжя — Солотвино, №731/732 Київ — Запоріжжя — Київ, №128/127 Львів — Запоріжжя — Львів курсуватимуть до/з Дніпра.

Для цих рейсів, відповідно, трансфер між Дніпром і Запоріжжям — автобусами.

"Решту рейсів далекого сполучення плануємо з/до Запоріжжя, але фінальне рішення ухвалюватимемо залежно від ситуації", — розповіли в УЗ.

Пасажирів просять діяти за вказівками поїзної бригади та працівників вокзалів.

Укрзалізниця попереджає пасажирів

УЗ закликає уважно стежити за оновленнями та обов’язково увімкнути push-сповіщення в офіційному застосунку.

Саме там найшвидше з’являється інформація про зміни руху, пересадки й рішення, ухвалені в режимі реального часу..

