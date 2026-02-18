УЗ обновила график движения поездов — как будут курсировать 18 февраля

Изменение движения поездов 18 февраля. Фото: Новини.LIVE, УЗ. Коллаж: Новини.LIVE

Укрзализныця обнародовала актуальный статус движения поездов 18 февраля в нескольких регионах. На отдельных маршрутах из-за постоянных обстрелов и ситуации с безопасностью внесены очередные изменения.

Вместо поездов на части маршрутов курсируют автобусы, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на УЗ.

Ситуация в Сумской области

Несмотря на обстрелы, поезда в Черниговской и Сумской областях продолжают курсировать. В пригородном и региональном сообщении возможны точечные изменения. Региональные поезда сейчас курсируют в/из Конотопа.

Движение поездов на Харьковщине

Участок Лозовая — Барвенково — Краматорск в дальнейшем остается зоной повышенных рисков, поэтому поезда здесь не курсируют.

Пассажирам предложили пересадку на автобусы с объездным маршрутом.

На Изюм едут региональные экспрессы по графику без сбоев.

Как курсируют поезда в сторону Запорожья и Днепра 18 февраля

Поезда №86/85 Львов — Запорожье — Львов, №5/6 Ясиня — Запорожье, №39/40 Солотвино — Запорожье — Солотвино, №731/732 Киев — Запорожье — Киев, №128/127 Львов — Запорожье — Львов будут курсировать в/из Днепра.

Для этих рейсов, соответственно, трансфер между Днепром и Запорожьем — автобусами.

"Остальные рейсы дальнего сообщения планируем из/в Запорожье, но финальное решение будем принимать в зависимости от ситуации", — рассказали в УЗ.

Пассажиров просят действовать по указаниям поездной бригады и работников вокзалов.

Укрзализныця предупреждает пассажиров

УЗ призывает внимательно следить за обновлениями и обязательно включить push-оповещения в официальном приложении.

Именно там быстрее всего появляется информация об изменениях движения, пересадках и решениях, принятых в режиме реального времени.

