Україна
Повышенная опасность — куда не доехать на поезде УЗ 18 февраля

Повышенная опасность — куда не доехать на поезде УЗ 18 февраля

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 12:31
УЗ обновила график движения поездов — как будут курсировать 18 февраля
Изменение движения поездов 18 февраля. Фото: Новини.LIVE, УЗ. Коллаж: Новини.LIVE

Укрзализныця обнародовала актуальный статус движения поездов 18 февраля в нескольких регионах. На отдельных маршрутах из-за постоянных обстрелов и ситуации с безопасностью внесены очередные изменения.

Вместо поездов на части маршрутов курсируют автобусы, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на УЗ.

Ситуация в Сумской области

Несмотря на обстрелы, поезда в Черниговской и Сумской областях продолжают курсировать. В пригородном и региональном сообщении возможны точечные изменения. Региональные поезда сейчас курсируют в/из Конотопа.

Движение поездов на Харьковщине

Участок Лозовая — Барвенково — Краматорск в дальнейшем остается зоной повышенных рисков, поэтому поезда здесь не курсируют.

Пассажирам предложили пересадку на автобусы с объездным маршрутом.

На Изюм едут региональные экспрессы по графику без сбоев.

Как курсируют поезда в сторону Запорожья и Днепра 18 февраля

Поезда №86/85 Львов — Запорожье — Львов, №5/6 Ясиня — Запорожье, №39/40 Солотвино — Запорожье — Солотвино, №731/732 Киев — Запорожье — Киев, №128/127 Львов — Запорожье — Львов будут курсировать в/из Днепра.

Для этих рейсов, соответственно, трансфер между Днепром и Запорожьем — автобусами.

"Остальные рейсы дальнего сообщения планируем из/в Запорожье, но финальное решение будем принимать в зависимости от ситуации", — рассказали в УЗ.

Пассажиров просят действовать по указаниям поездной бригады и работников вокзалов.

Укрзализныця предупреждает пассажиров

УЗ призывает внимательно следить за обновлениями и обязательно включить push-оповещения в официальном приложении.

Именно там быстрее всего появляется информация об изменениях движения, пересадках и решениях, принятых в режиме реального времени.

Как действовать, чтобы УЗ придержала поезд, на который вы опаздываете

В УЗ объяснили, в каких случаях могут задержать поезд для пассажиров
Многие украинцы не знают, что в отдельных случаях поезда могут подождать путешественников на железнодорожном вокзале.

В УЗ официально ответили, что могут задержать поезд, если опаздывает более 10 пассажиров. Путешественникам нужно отправить билеты на service@uz.gov.ua или через форму обратной связи в приложении перевозчика.

Перевозчик пообещал, что такие обращения сразу передают информацию соответствующим специалистам и пытаются поспособствовать тому, чтобы как можно быстрее помочь пассажирам.

Ранее мы писали, почему мужчин пускают в женские купе Укрзализныци. По решению начальника поезда, в пути допускается пересадка пассажиров на любые свободные места, которые есть в поезде.

Это может произойти в случае технических неисправностей вагона (отопление, электроснабжение, санитарное состояние), вопросов безопасности движения или других форс-мажорных обстоятельств.

"Именно поэтому иногда в детском или женском вагоне может временно находиться пассажир, при отсутствии других свободных у поездов, это не норма, а вынужденное исключение", — добавили в УЗ.

Также мы сообщали, имеют ли право пассажиры с верхних полок сидеть на нижних.

Пользователи сети поинтересовались у железнодорожного перевозчика, могут ли пассажиры верхних полок без разрешения садиться на нижние места в поезде. На что в компании ответили, что согласно Правилам перевозки пассажиров, каждый пассажир имеет право пользоваться только тем местом, за которое он заплатил и которое указано в билете.

Таким образом, пассажир с билетом на нижнюю полку может запретить другому пассажиру садиться на его место, даже перед конечной станцией.

Укрзализныця поезда вокзалы поезд пассажиры
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
