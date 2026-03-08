Топ аэропортов мира 2026 года — где больше всего рейсов Boeing 777

Аэропорты, которые принимают больше всего самолетов Boeing. Фото: Simple Flying. Коллаж: Новини.LIVE

Всего в мире сейчас используют более 2400 самолетов Boeing 777. Это означает, что несколько крупнейших аэропортов мира ежедневно используют огромное количество этих самолетов.

Новини.LIVE со ссылкой на Simple Flying сообщает об аэропортах, которые принимают больше всего самолетов Boeing 777 в 2026 году.

Какие аэропорты имеют больше всего рейсов 777

Самым загруженным аэропортом с огромным количеством Boeing 777 в 2026 году является Международный аэропорт Дубая. Он имеет почти вдвое большее количество рейсов, чем аэропорт Лондон Хитроу, что на втором месте.

Дубай будет иметь чрезвычайно много, почти 50 000 рейсов Boeing 777, с 17,8 миллионами доступных мест. Хитроу имеет 28 824 рейса Boeing 777 и является одним из двух европейских аэропортов, входящих в первую десятку. Другой — парижский Шарль де Голль, который идет сразу за ним с 21 703 вылетами 777 в 2026 году.

Десять аэропортов, из которых в 2026 году будет совершено больше всего рейсов Boeing 777:

международный аэропорт Дубая;

Лондонский аэропорт Хитроу;

аэропорт Париж Шарль де Голль;

международный аэропорт Хамад (Доха);

аэропорт Токио Ханэда;

международный аэропорт Тайвань Таоюань;

международный аэропорт Сан-Франциско;

аэропорт Суварнабхуми (Бангкок);

международный аэропорт имени Джона Ф. Кеннеди (Нью-Йорк);

международный аэропорт Инчхон (Сеул)

Подавляющее большинство аэропортов из первой десятки находятся в Азии и на Ближнем Востоке. США представлены только одним аэропортом. Отсутствие популярности Boeing 777 на полеты через Атлантику отражается в полном отсутствии заказов на эти самолеты среди американских перевозчиков.

