Більше простору в літаках Wizz Air — WIZZ Class впровадять по всій мережі

Більше простору в літаках Wizz Air — WIZZ Class впровадять по всій мережі

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 19:06
Wizz Air запускає сервіс WIZZ Class на всій маршрутній мережі — що відомо
Посадка на літак Wizz Air. Фото: Pexels

Популярний лоукостер Wizz Air розширює сервіс WIZZ Class на всю свою маршрутну мережу після успішного тестування в шести базових аеропортах. 

Попит на формат перевищив очікування компанії, особливо серед бізнес-пасажирів. Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт компанії.

Що таке WIZZ Class

Сервіс передбачає зарезервоване порожнє середнє крісло в першому ряду (1B та 1E), що дає більше особистого простору. До того ж, перший ряд також має додаткове місце для ніг, що підвищує комфорт під час польоту.

При цьому для такого формату не потрібно змінювати загальну конфігурацію салону.

Як придбати послугу WIZZ Class

WIZZ Class доступний як додаткова опція під час бронювання квитків у пакетах Smart або Plus. Вони вже включають пріоритетну посадку та ручну поклажу до 10 кг.

Пасажири також отримують безалкогольний напій і закуску.

Чим WIZZ Class відрізняється від бізнес-класу

На відміну від традиційного бізнес-класу, новий формат не потребує переобладнання салону. Компанія просто блокує два середні місця, зберігаючи ефективну компоновку літака та низькі тарифи.

Після позитивних відгуків під час тестового періоду сервіс тепер стане доступним на всіх маршрутах авіакомпанії.

Раніше ми повідомляли, що Wizz Air додав 6 нових рейсів із найближчих до України аеропортів. Компанія додала рейси з аеропорту Ясси, який знаходиться в 330 км від Одеси, а також з Кишинева, який став вже своєрідним хабом для українців.

Також ми писали, хто реально контролює Wizz Air — повна структура власності. Ми розказували, хто є спражнім власником популярної авіакомпанії і чому навіть її засновник не має права вирішального голосу. 

Олександр Шорохов
Автор:
Олександр Шорохов
