Wizz Air запускает сервис WIZZ Class на всей маршрутной сети — что известно

Популярный лоукостер Wizz Air расширяет сервис WIZZ Class на всю свою маршрутную сеть после успешного тестирования в шести базовых аэропортах.

Что такое WIZZ Class

Сервис предусматривает зарезервированное пустое среднее кресло в первом ряду (1B и 1E), что дает больше личного пространства. К тому же, первый ряд также имеет дополнительное место для ног, что повышает комфорт во время полета.

При этом для такого формата не нужно менять общую конфигурацию салона.

Как приобрести услугу WIZZ Class

WIZZ Class доступен как дополнительная опция при бронировании билетов в пакетах Smart или Plus. Они уже включают приоритетную посадку и ручную кладь до 10 кг.

Пассажиры также получают безалкогольный напиток и закуску.

Чем WIZZ Class отличается от бизнес-класса

В отличие от традиционного бизнес-класса, новый формат не требует переоборудования салона. Компания просто блокирует два средних места, сохраняя эффективную компоновку самолета и низкие тарифы.

После положительных отзывов во время тестового периода сервис теперь станет доступным на всех маршрутах авиакомпании.

Ранее мы сообщали, что Wizz Air добавил 6 новых рейсов из ближайших к Украине аэропортов. Компания добавила рейсы из аэропорта Яссы, который находится в 330 км от Одессы, а также из Кишинева, который стал уже своеобразным хабом для украинцев.

Также мы писали о том, кто реально контролирует Wizz Air и ее полной структуре собственности. Мы рассказывали, кто является настоящим владельцем популярной авиакомпании и почему даже ее основатель не имеет права решающего голоса.