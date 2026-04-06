PKP Intercity отримала перші модернізовані вагони Combo: який вигляд мають (фото)

Оновлені вагони PKP Intercity. Фото: PKP.Intercity/Facebook

Польська залізнична компанія PKP Intercity отримала перші шість із 50 багатофункціональних вагонів Combo. Вони обладнані для пасажирів з обмеженою мобільністю, літніх людей та родин з дітьми. Вагони будуть поступово вводити в експлуатацію, зокрема під час великодніх свят.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на RAILWAY PRO.

Нові вагони PKP Intercity

Модернізовані вагони мають значні технічні вдосконалення для зменшення шуму та підвищення комфорту для пасажирів.

Вони обладнані розетками та USB-портами, доступом до Wi-Fi, сучасними системами інформування пасажирів та спеціальними місцями для велосипедів. Крім того, у вагонах встановлені автомати з напоями та закусками.

Особлива увага приділяється інклюзивності. У вагонах передбачені спеціально пристосовані для людей з інвалідністю купе, пандуси, автоматичні двері, підлоги без порогів та спеціальні системи безпеки, такі як кнопки SOS і ремені безпеки. Усі вказівники доповнені написами шрифтом Брайля та контрастною розміткою.

Для сімей з дітьми у вагонах "Combo" передбачені спеціальні тематичні купе із окремими зонами відпочинку, розкладні столики та пеленальні столики у туалетах. На маршрутах вже курсують 115 вагонів Combo, а до кінця 2026 року парк має скласти 172 одиниці.

Оновлені вагони PKP Intercity. Фото: PKP.Intercity/Facebook

Модернізовані вагони PKP Intercity. Фото: PKP.Intercity/Facebook

Дитячі купе у оновлених вагонах PKP Intercity. Фото: PKP.Intercity/Facebook

Автомати з напоями у оновлених вагонах PKP Intercity. Фото: PKP.Intercity/Facebook

Проєкт модернізації вагонів "Combo" оцінюється в 351 млн злотих (82 млн євро) і співфінансується за рахунок європейських фондів у рамках Національного плану відновлення та стійкості (KPO).

Як повідомляли Новини.LIVE, Leo Express Lux Express об'єднались і пасажири зможуть купувати єдиний квиток і на потяг, і на автобус. Завдяки такій співпраці мандрівники можуть вигідно їздити з Польщі та Чехії до країн Прибалтики. Ціни на квитки стартують від 34,9 євро (приблизно 1800 гривень).

Також Новини.LIVE писали, що Литва вдвічі знизила ціни на залізничні квитки. Знижки діють на всі внутрішні рейси та класи обслуговування. Влада країни пішла на такий крок через різке зростання цін на пальне, спричиненим війною на Близькому Сході.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась