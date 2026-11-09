Подорож УЗ: як притримати стикувальний потяг

Потяг Укрзалізниці. Фото: Новини.LIVE

Росія продовжує атакувати залізничну інфраструктуру. Укрзалізниця вимушена коригувати маршрути та графіки рейсів. Через затримки пасажири пропускають стикувальні рейси, проте інколи потяг може почекати пасажира.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідь УЗ у соцмережі Threads.

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Як притримати стикувальний потяг УЗ

До перевізника звернулась пасажирка, потяг якої із Захоні в Чоп затримали на 2 години. Вона запитала, чи чекатиме потяг 060 Чоп-Київ, який відправляється о 15:00 з Чопа, якщо є затримка закордонного потягу.

В УЗ пояснили, що в тому випадку, якщо у вас виникла затримка поїзда іноземного формування на території іншої країни і ви не встигаєте на пересадку на рейс до України, необхідно обов’язково повідомити про це поїзну бригаду того поїзда, яким ви прямуєте.

Крім того надіслати звернення через форму зворотного зв’язку в мобільному застосунку Укрзалізниці або на електронну адресу service@uz.gov.ua. До звернення пасажиру необхідно додати копії проїзних документів на поїзд до України.

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В УЗ пояснили, що зафіксовані звернення дадуть можливість зрозуміти кількість пасажирів, які не встигають на пересадку, та, за можливості, опрацювати питання затримки поїзда або знайти альтернативне рішення для подальшого проїзду.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому так різко змінюється ціна в додатку УЗ коли переходиш до вибору місць у вагоні. Зокрема, різниця в ціні залізничного квитка залежить від типу вагона та умов проїзду.Також в поїздах діє диференціація вартості, яка може залежати від дня тижня та коефіцієнта фірмовості.

Також Новини.LIVE писали, з якою валізою пасажирів Укрзалізниці можуть не пустити у потяг. Пасажири можуть брати із собою рюкзаки, пакети, дорожні сумки чи валізи. Також у межах норми ручної поклажі дозволено перевозити дитячу коляску, якщо дитина подорожує в потягу, а також засоби для переміщення людей з інвалідністю.