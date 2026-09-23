Ручна поклажа в потягах УЗ: обмеження та правила для пасажирів

Пасажири УЗ на станції. Фото: Укрзалізниця/Telegram

Пасажири Укрзалізниці мають дотримуватись правил для пасажирів та встановлених норм щодо багажу. В тому випадку, якщо ваша валіза чи сумка перевищують дозволені параметри — доведеться доплатити. Крім того, в деяких випадках мандрівникам взагалі можуть відмовити у посадці.

Про те, за який багаж потрібно доплачувати пасажирам у вересні 2026 року йдеться на сайті Укрзалізниці, передає Новини.LIVE.

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Ручна поклажа в потягах УЗ

До ручної поклажі перевізник відносить особисті речі, які легко переносити та розміщувати у вагоні в спеціально відведених місцях. Зокрема, пасажири можуть брати із собою рюкзаки, пакети, дорожні сумки чи валізи.

Також пасажири без доплат можуть брати із собою в потяг предмети, які не враховуються у ваговий ліміт:

жіночу сумку;

рибальські снасті;

портфель чи сумочку;

фотоапарат або відеокамеру;

спортивне спорядження: лижі з палицями, сноуборд;

інші дрібні речі, що не займають багато місця та можуть бути розміщені у вагоні.

Безкоштовно пасажири мають можливість перевозити ручну поклажу вагою до 36 кг. Її параметри не мають перевищувати 200 см за довжиною, висотою та шириною.

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Також у межах норми ручної поклажі дозволено перевозити дитячу коляску, якщо дитина подорожує в потягу, а також засоби для переміщення людей з інвалідністю.

Пасажирам варто зауважити, що на рейсах Кошице — Мукачево та зворотно діють інші правила перевезення багажу.

Зокрема, у потягах 960, 961, 962 та 963 без доплат дозволяється перевозити багаж розміром 70 х 50 х 30 см, лижі та сноуборд, коляску для дитини, яка подорожує в потягу.

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Також Новини.LIVE писали, чому Укрзалізниці не має можливості заздалегідь повідомляти про затримки потягів. Річ у тім, що прогноз затримки може неодноразово змінюватися. Зокрема, поїзд може скоротити відставання, чи навпаки, зіштовхнутись в дорозі із новими перешкодами.