Qatar Airways приостановила рейсы в 22 города Европы, Азии и Ближнего Востока: список

Без рейсов в 22 города мира: Qatar Airways изменила карту полетов
Авиакомпания Qatar Airways временно приостановила полеты сразу в 22 города по всему миру из-за изменений в маршрутной сети и последствий войны на Ближнем Востоке. Часть рейсов перевозчик хочет вернуть уже в сентябре, но некоторые направления убраны без четких сроков. Под ограничения попали города в Европе, Азии, Африке и на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Simple Flying.
Европейские маршруты быстро не вернут
Компания пока не выполняет рейсы из Дохи в такие европейские города, которые были очень популярны среди туристов еще год назад:
- Мальта;
- Сараево;
- София;
- Венеция.
В Qatar Airways считают эти направления менее важными для общей сети. Часть рейсов планируют вернуть в середине сентября. В то же время ситуация с боснийской столицей Сараево остается непонятной, потому что все будущие полеты уже убрали из расписания.
Под сокращение попали и рейсы в Африку и Азию
Также авиакомпания не летает еще в восемь городов, и это:
- Канберра;
- Себу;
- Джибути;
- Кано;
- Кигали;
- Могадишо;
- Нагпур;
- Занзибар.
Часть маршрутов будут обслуживать самолеты Airbus A320 после возобновления полетов. На отдельных направлениях Qatar Airways планирует вернуть Boeing 777 и Boeing 787 Dreamliner.
Проблемы с логистикой на Ближнем Востоке
Больше всего ограничений остается на Ближнем Востоке. Сейчас компания не выполняет рейсы в такие города:
- Алеппо;
- Касим;
- Стамбул (Сабиха Гекчен);
- Мешхед;
- Неом-Бей;
- Шираз;
- Табук;
- Таиф;
- Тегеран;
- Янбу.
Рейсы в сирийский Алеппо вообще убрали без уточнения сроков возвращения. Что касается иранских маршрутов, то их фактически невозможно восстановить из-за закрытого воздушного пространства страны. Несмотря на это, в расписании пока оставляют предварительные планы запуска рейсов осенью.
