Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Без рейсов в 22 города мира: Qatar Airways изменила карту полетов

Без рейсов в 22 города мира: Qatar Airways изменила карту полетов

Ua ru
Дата публикации 14 мая 2026 11:21
Qatar Airways приостановила рейсы в 22 города Европы, Азии и Ближнего Востока: список
Qatar Airways временно остановила полеты в некоторые города Европы. Фото About planet, Qatar Airways. Коллаж: Новини.LIVE

Авиакомпания Qatar Airways временно приостановила полеты сразу в 22 города по всему миру из-за изменений в маршрутной сети и последствий войны на Ближнем Востоке. Часть рейсов перевозчик хочет вернуть уже в сентябре, но некоторые направления убраны без четких сроков. Под ограничения попали города в Европе, Азии, Африке и на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Simple Flying.

Европейские маршруты быстро не вернут

Компания пока не выполняет рейсы из Дохи в такие европейские города, которые были очень популярны среди туристов еще год назад:

  • Мальта;
  • Сараево;
  • София;
  • Венеция.

В Qatar Airways считают эти направления менее важными для общей сети. Часть рейсов планируют вернуть в середине сентября. В то же время ситуация с боснийской столицей Сараево остается непонятной, потому что все будущие полеты уже убрали из расписания.

Под сокращение попали и рейсы в Африку и Азию

Также авиакомпания не летает еще в восемь городов, и это:

Читайте также:
  • Канберра;
  • Себу;
  • Джибути;
  • Кано;
  • Кигали;
  • Могадишо;
  • Нагпур;
  • Занзибар.

Часть маршрутов будут обслуживать самолеты Airbus A320 после возобновления полетов. На отдельных направлениях Qatar Airways планирует вернуть Boeing 777 и Boeing 787 Dreamliner.

Проблемы с логистикой на Ближнем Востоке

Больше всего ограничений остается на Ближнем Востоке. Сейчас компания не выполняет рейсы в такие города:

  • Алеппо;
  • Касим;
  • Стамбул (Сабиха Гекчен);
  • Мешхед;
  • Неом-Бей;
  • Шираз;
  • Табук;
  • Таиф;
  • Тегеран;
  • Янбу.

Рейсы в сирийский Алеппо вообще убрали без уточнения сроков возвращения. Что касается иранских маршрутов, то их фактически невозможно восстановить из-за закрытого воздушного пространства страны. Несмотря на это, в расписании пока оставляют предварительные планы запуска рейсов осенью.

Ранее Новини.LIVE сообщали о закрытии популярного испанского аэропорта Сантьяго-Росалия-де-Кастро. Он будет закрыт до 27 мая 2026 года из-за ремонта взлетно-посадочной полосы. Прежде всего это повлияет на паломников и туристов, которые направляются в Сантьяго-де-Компостела, чтобы пройти знаменитый и живописный Путь Святого Иакова.

Также Новини.LIVE рассказывали, что известная авиакомпания оборудует самолеты капсулами для сна. В авиакомпании уже внедрен сервис "Skycouch", в котором ряд кресел экономкласса превращаются в кровать, а теперь появятся капсулы с двухъярусными кроватями. Пассажирам будут выдавать постельное белье, одеяла и подушки.

авиарейсы путешествие самолеты
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации