Qatar Airways приостановила рейсы в 22 города Европы, Азии и Ближнего Востока: список

Qatar Airways временно остановила полеты в некоторые города Европы. Фото About planet, Qatar Airways. Коллаж: Новини.LIVE

Авиакомпания Qatar Airways временно приостановила полеты сразу в 22 города по всему миру из-за изменений в маршрутной сети и последствий войны на Ближнем Востоке. Часть рейсов перевозчик хочет вернуть уже в сентябре, но некоторые направления убраны без четких сроков. Под ограничения попали города в Европе, Азии, Африке и на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Simple Flying.

Европейские маршруты быстро не вернут

Компания пока не выполняет рейсы из Дохи в такие европейские города, которые были очень популярны среди туристов еще год назад:

Мальта;

Сараево;

София;

Венеция.

В Qatar Airways считают эти направления менее важными для общей сети. Часть рейсов планируют вернуть в середине сентября. В то же время ситуация с боснийской столицей Сараево остается непонятной, потому что все будущие полеты уже убрали из расписания.

Под сокращение попали и рейсы в Африку и Азию

Также авиакомпания не летает еще в восемь городов, и это:

Читайте также:

Канберра;

Себу;

Джибути;

Кано;

Кигали;

Могадишо;

Нагпур;

Занзибар.

Часть маршрутов будут обслуживать самолеты Airbus A320 после возобновления полетов. На отдельных направлениях Qatar Airways планирует вернуть Boeing 777 и Boeing 787 Dreamliner.

Проблемы с логистикой на Ближнем Востоке

Больше всего ограничений остается на Ближнем Востоке. Сейчас компания не выполняет рейсы в такие города:

Алеппо;

Касим;

Стамбул (Сабиха Гекчен);

Мешхед;

Неом-Бей;

Шираз;

Табук;

Таиф;

Тегеран;

Янбу.

Рейсы в сирийский Алеппо вообще убрали без уточнения сроков возвращения. Что касается иранских маршрутов, то их фактически невозможно восстановить из-за закрытого воздушного пространства страны. Несмотря на это, в расписании пока оставляют предварительные планы запуска рейсов осенью.

Ранее Новини.LIVE сообщали о закрытии популярного испанского аэропорта Сантьяго-Росалия-де-Кастро. Он будет закрыт до 27 мая 2026 года из-за ремонта взлетно-посадочной полосы. Прежде всего это повлияет на паломников и туристов, которые направляются в Сантьяго-де-Компостела, чтобы пройти знаменитый и живописный Путь Святого Иакова.

Также Новини.LIVE рассказывали, что известная авиакомпания оборудует самолеты капсулами для сна. В авиакомпании уже внедрен сервис "Skycouch", в котором ряд кресел экономкласса превращаются в кровать, а теперь появятся капсулы с двухъярусными кроватями. Пассажирам будут выдавать постельное белье, одеяла и подушки.