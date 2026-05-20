Израиль предложил Emirates прямые рейсы в Нью-Йорк

В салоне самолета Emirates. Фото: Новини.LIVE/Юлия Ляхова

Несмотря на войну и напряженные отношения, Израиль предложил авиакомпании Emirates выполнять рейсы между Тель-Авивом и Нью-Йорком. Арабскому перевозчику хотят разрешить базировать самолеты и экипажи в Израиле, без возвращения в Дубай после каждого полета. Для авиарынка это может стать одним из самых нестандартных решений последних лет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Simple Flying.

"Седьмая свобода": уникальный формат для авиаперевозчиков

Компании Emirates хотят дать право летать между аэропортом Бен-Гурион в Тель-Авиве и Нью-Йорком напрямую. Суть в том, что самолеты не должны будут возвращаться в ОАЭ после каждого рейса. Авиагигант сможет держать часть экипажей и бортов в Израиле.

Такую схему называют "седьмой свободой" авиасообщения. Но на практике крупные международные перевозчики почти никогда так не работают, особенно на столь политически чувствительных маршрутах.

Дефицит рейсов в США

После атак ХАМАС и последующих боевых действий количество рейсов из США в Израиль резко упало. Американские компании либо ушли с направления, либо постоянно переносят возвращение, например, Delta обещает возобновить полеты осенью. American Airlines вообще не хочет возвращаться раньше 2027 года, как и United Airlines.

Из-за этого прямые рейсы в США сейчас фактически остались у авиакомпаний El Al и Arkia, а билеты дорогие, особенно в премиальном сегменте.

План с Emirates еще должен пройти юридические согласования между США и Израилем, потому что нужно менять отдельные правила для иностранных авиакомпаний.

Также остается вопрос безопасности. Из-за ситуации вокруг Ирана регион продолжает считаться нестабильным для авиаперевозчиков. Для Emirates это дополнительные риски, если экипажи будут постоянно базироваться в Тель-Авиве.

С другой стороны, Emirates уже давно перевозит много израильских туристов через Дубай, особенно на рейсах в Таиланд.

