Подорож із Wizz Air: як отримати квиток лоукостера безкоштовно

Літак Wizz Air. Фото: Moshe Shai/Flash90

Угорський лоукостер Wizz Air пропонує пасажирам квитки за доступними цінами. Проте кожен мандрівник може додатково заощадити на польотах. Туристам надходить кешбек від бронювання житла у країні прибуття.

Про це розповіла тревел-планувальниця karamelkynaa в соцмережі Instagram, передає Новини.LIVE

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Як назбирати на безкоштовний квиток Wizz Air

Туристи мають можливість заощадити, назбиравши кешбеком собі на квитки на літак. Зокрема, наступного разу, перед тим, як бронювати житло на Booking, спершу зайдіть у додаток Wizz Air.

Щоб отримати кешбек, необхідно у своєму профілі Wizz Air знайти Account Number та зберегти його. Потім у додатку лоукостера треба відкрити вкладку Hotel і лише там почати шукати житло.

"Завдяки цьому ви отримаєте кешбек у розмірі 5% від вартості обраного готелю чи апартаментів, який надійде на ваш особистий рахунок", — поділилась мандрівниця.

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Вона підкреслила, що важливо під час оплати готелю не забути вказати свій скопійований раніше Wizz Air Membership Number. Заощаджені кошти можна використати для покупки авіаквитків.

Як зареєструватися на рейс Wizz Air

Для пасажирів, які забронювали собі місця при купівлі квитка, онлайн-реєстрація Wizz Air доступна за 30 днів до вильоту. Для інших мандрівників місця розподілить автоматична система лоукостера, проте вони так само мають пройти обов'язковий check-in, який відкривається за 24 години до вильоту.

Реєстрація на рейс для усіх пасажирів закривається за 3 години до вильоту. Хто не встигне пройти check-in онлайн — може це зробити вже безпосередньо в аеропорту. Проте на стійці реєстрації за нього доведеться викласти 40 євро.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у Wizz Air доступна послуга Wizz Link. Завдяки їй за окрему плату можна об’єднувати окремі рейси в одне бронювання з базовим захистом пересадки. Пасажири також зможуть перебронювати рейс, якщо через затримку вони пропустять свій початковий рейс.

Також Новини.LIVE писали, чому не варто в літак Wizz Air брати подушку для сну. Без доплат пасажир лоукостера має право взяти із собою лише невелику сумку. Втиснути в нього звичайну подушку для сну нереально, проте є вихід і пасажирам не доведеться відмовляти собі в комфорті.