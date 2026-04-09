В Европе заканчивается авиационное топливо: почему это важно для Украины

Самолет авиакомпании Ryanair на взлетной полосе. Фото: Новини.LIVE

Мировой рынок авиационного топлива оказался в глубоком кризисе после сокращения поставок из Персидского залива. Если война в Иране не будет урегулирована, Европе прогнозируют дефицит уже в ближайшие месяцы. Для Украины это означает дополнительные расходы и риски для военной авиации.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение участника проекта "Радио Антипод" Сергея Будкина.

Какие страны пострадали больше всего

Даже частичное ограничение поставок нефти из региона непропорционально ударило именно по сегменту авиационного топлива. Речь идет примерно о пятой части рынка, но эффект оказался значительно глубже.

Если поставки не возобновятся, ряд стран Европы столкнется с прямым истощением запасов в достаточно короткие сроки.

"Выбывание 20% нефти из Персидского залива с рынка непропорционально сильно ударило по рынку авиационного топлива. Если он не откроется вообще, то Британия может остаться без авиационного топлива через три месяца, Португалия — через четыре, Венгрия — через пять", — отметил один из участников проекта Сергей Будкин.

Отдельно упоминается ситуация в Австралии. Там запасы, по оценкам, покрывают лишь несколько недель потребления, при полной зависимости от импорта. Фактически страна уже работает в режиме постоянного ожидания новых поставок, говорится в анализе.

Какие риски это несет для Украины

Рост цен на авиационное топливо очень опасен для Украины, потому что самолеты F-16 и "Миражи" и так заправляются топливом, которое уже сейчас стоит вдвое дороже, чем до войны, увеличивая потребности финансирования бюджетного дефицита.

Кроме того, дефицит горючего в Европе может ограничить его поставки для военно-воздушных сил Украины. И есть еще политический фактор: в странах ЕС могут активнее звучать аргументы о том, что дорогие авиабилеты связаны с перераспределением топлива на нужды ВСУ. И этот месседж будет трудно перебить рациональными аргументами.

