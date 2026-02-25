Нові правила авіакомпаній — під заборону потрапив популярний гаджет

Авіакомпанії обмежили перевезення бездротових навушників. Фото: Freepik, Unplash. Колаж: Новини.LIVE

Авіакомпанії світу почали забороняти пасажирам класти AirPods та інші Bluetooth-навушники у зареєстрований багаж. Причиною названо ризик займання літієвих батарей.

Чому виникла заборона на навушники

Важливо, що йдеться тільки про бездротові навушники з кейсами для заряджання. Справа в тому, що у них, як і в повербанках, встановлені літієві акумулятори. І якщо пристрій пошкоджений або перегріється, він може загорітися.

У багажному відсіку екіпаж не має постійного доступу до особистих предметів пасажирів, тому рівень ризику там вищий. Тому тепер перевізники вимагають, щоб Bluetooth-навушники перевозили лише в салоні.

Хто вже ввів обмеження

Азійські авіакомпанії EVA Air, UNI Air та Tigerair офіційно заборонили класти Bluetooth-навушники до зареєстрованого багажу.

Авіаційне управління Нової Зеландії ухвалило аналогічне правило для рейсів під своїм наглядом: AirPods та інші бездротові навушники залишаються в ручній поклажі.

Очікується, що слідом за ними аналогічне рішення скоро приймуть й інші авіакомпанії, зокрема європейські.

Це продовження попередньої практики, коли багато авіакомпаній заборонили пакувати повербанки в багаж через небезпеку літієвих батарей.

Що необхідно знати перед польотом

Багато українців не знають про обмеження на перевезення повербанків у літаках, зокрема про пристрої, які суворо заборонено брати на борт. Між тим, існують чіткі правила щодо ємності акумуляторів та вимоги до їх перевезення.

За нормами Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) та більшості авіакомпаній світу повербанки можна перевозити лише в ручній поклажі. У валізу, яка здається в багаж, їх класти заборонено.

Головним критерієм для дозволу є ємність акумулятора. Саме від неї залежить, чи дозволять взяти пристрій на борт. Дозволено брати такі повербанки:

ємністю до 100 Вт·год (приблизно до 27 000 мА·год при 3,7 В);

ємністю від 100 до 160 Вт·год.

Більшість стандартних моделей 10 000–20 000 мА·год підпадають саме під цю категорію.

Не дозволено брати на борт такі повербанки:

з ємністю понад 160 Вт·год;

пошкоджені повербанки;

повербанки, в яких здулась батарея;

повербанки без чітко зазначених характеристик.

Раніше авіакомпанії назвали причину, через яку пасажира не пустять на літак. Авіакомпанії нагадують — перегляньте паспорт до того, як купуєте квитки.

Документ має бути чинним ще 60 днів по завершенні візи, електронної візи, безвізу чи посвідки на проживання.

Якщо віза (чи безвіз) дозволяє подорожувати 90 днів, паспорт має залишатися чинним 150 днів від дати в’їзду. Інакше прикордонники в аеропорту не пустять пасажира на борт.

Також ми повідомляли, чому нові правила ЄС щодо ручної поклажі можуть зламати звичну модель лоукостів.

Депутати Європарламенту підтримали зміни до правил захисту авіапасажирів. Серед головного — право кожного пасажира без доплат брати в салон ручну поклажу до 7 кг із сумарними розмірами до 100 см, плюс ще одну особисту річ.

Це виглядає як шаг назустріч пасажирам, але в лоукост-авіакомпаніях кажуть, що це удар по самій основі їхнього бізнесу, так як додаткові та приховані збори є мало не половиною їх економіки. Забрати плату за ручну поклажу буде означати або різко порізати витрати, або піднімати базові тарифи.