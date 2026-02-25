Новые правила авиакомпаний — под запрет попал популярный гаджет

Авиакомпании ограничили перевозку беспроводных наушников. Фото: Freepik, Unplash. Коллаж: Новини.LIVE

Авиакомпании мира начали запрещать пассажирам класть AirPods и другие Bluetooth-наушники в зарегистрированный багаж. Причиной назван риск воспламенения литиевых батарей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Mirror.

Реклама

Читайте также:

Почему возник запрет на наушники

Важно, что речь идет только о беспроводных наушниках с кейсами для зарядки. Дело в том, что в них, как и в повербанках, установлены литиевые аккумуляторы. И если устройство повреждено или перегреется, оно может загореться.

В багажном отсеке экипаж не имеет постоянного доступа к личным предметам пассажиров, поэтому уровень риска там выше. Поэтому теперь перевозчики требуют, чтобы Bluetooth-наушники перевозили только в салоне.

Кто уже ввел ограничения

Азиатские авиакомпании EVA Air, UNI Air и Tigerair официально запретили класть Bluetooth-наушники в зарегистрированный багаж.

Авиационное управление Новой Зеландии приняло аналогичное правило для рейсов под своим наблюдением: AirPods и другие беспроводные наушники остаются в ручной клади.

Ожидается, что вслед за ними аналогичное решение скоро примут и другие авиакомпании, в том числе европейские.

Это продолжение предыдущей практики, когда многие авиакомпании запретили паковать повербанки в багаж из-за опасности литиевых батарей.

Что необходимо знать перед полетом

Многие украинцы не знают об ограничениях на перевозку повербанков в самолетах, в частности об устройствах, которые строго запрещено брать на борт. Между тем, существуют четкие правила относительно емкости аккумуляторов и требования к их перевозке.

По нормам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и большинства авиакомпаний мира повербанки можно перевозить только в ручной клади. В чемодан, который сдается в багаж, их класть запрещено.

Главным критерием для разрешения является емкость аккумулятора. Именно от нее зависит, позволят ли взять устройство на борт. Разрешено брать такие повербанки:

емкостью до 100 Вт-ч (примерно до 27 000 мА-ч при 3,7 В);

емкостью от 100 до 160 Вт-ч.

Большинство стандартных моделей 10 000-20 000 мА-ч подпадают именно под эту категорию.

Не разрешено брать на борт такие повербанки:

с емкостью свыше 160 Вт-ч;

поврежденные повербанки;

повербанки, в которых вздулась батарея;

повербанки без четко указанных характеристик.

Ранее авиакомпании назвали причину, по которой пассажира не пустят на самолет. Авиакомпании напоминают — пересмотрите паспорт до того, как покупаете билеты.

Документ должен быть действующим еще 60 дней после завершения визы, электронной визы, безвиза или вида на жительство.

Если виза (или безвиз) позволяет путешествовать 90 дней, паспорт должен оставаться в силе 150 дней от даты въезда. Иначе пограничники в аэропорту не пустят пассажира на борт.

Также мы сообщали, почему новые правила ЕС могут сломать привычную модель лоукостов.

Депутаты Европарламента поддержали изменения в правила защиты авиапассажиров. Среди главного — право каждого пассажира без доплат брать в салон ручную кладь до 7 кг с суммарными размерами до 100 см, плюс еще одну личную вещь.

Это выглядит как шаг навстречу пассажирам, но в лоукост-авиакомпаниях говорят, что это удар по самой основе их бизнеса, так как дополнительные и скрытые сборы являются чуть ли не половиной их экономики. Убрать плату за ручную кладь будет означать либо резко порезать расходы, либо поднимать базовые тарифы.