Летнее расписание Ryanair — какие рейсы из Латвии будут отменены в 2026 году

Ryanair отменяет рейсы из Латвии.

Известная ирландская авиакомпания Ryanair сообщила, что в летнем сезоне 2026 года не будет выполнять рейсы из Риги.

Это произошло из-за высоких авиационных налогов Латвии, пишет Новини.LIVE со ссылкой на Mixnews.lv.

Ryanair обвинил латвийские власти

Ryanair сделал заявление, в котором утверждает, что высокие и неконкурентоспособные авиационные налоги в Латвии, а также растущие сборы за управление воздушным движением заставили Ryanair перенаправлять свои мощности на другие рынки.

В авиакомпании отметили, что неспособность правительства Латвии снизить авиационные налоги и общие расходы на доступ означает, что Латвия проигрывает конкуренцию рынкам с более низкими затратами. Например — таким странам как Венгрия, Словакия, Польша и Албания, где правительства активно поддерживают развитие авиации, туризма и создание рабочих мест, отмечает Ryanair.

Ранее Ryanair сообщила, что значительно увеличит деятельность в польском Катовице на лето 2026 года. Перевозчик вложит 900 миллионов долларов и сможет выполнять 26 рейсов.

Таким образом, этот польский аэропорт станет одним из главных хабов Ryanair в Восточной Европе. Всего в Катовице разместится девять самолетов авиакомпании: три будут выполнять регулярные рейсы, шесть — чартерные.

В расписании появятся много регулярных рейсов, которые стартуют уже летом. Это позволит перевезти более 2,2 миллиона пассажиров в этом году.

