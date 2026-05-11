Ryanair посилює боротьбу з дебоширами: що загрожує буйним пасажирам

Авіакомпанія Ryanair домоглася вироку та штрафу для двох пасажирів, через яких літак на Ібіцу довелося терміново садити у Франції. Суд у Тулузі призначив чоловікам умовні строки по 10 місяців і штраф понад 10 тисяч євро. В авіакомпанії кажуть, що це частина жорсткішої боротьби з дебоширами на борту, через яких рейси дедалі частіше змінюють маршрут.

Проблемний рейс

Рейс, про який йдеться, прямував із Лондона на Ібіцу. Під час польоту двоє чоловіків почали поводитися агресивно, ображали інших пасажирів та не реагували на вимоги екіпажу.

Через це пілоти вирішили змінити маршрут і посадити борт в аеропорту Тулуза-Бланьяк, де літак уже чекала французька поліція. Обох порушників затримали одразу після посадки.

Понад 180 пасажирів через цей випадок прибули на Ібіцу із серйозною затримкою.

Витрати після екстреної посадки

У кримінальному суді Тулузи обом чоловікам дали умовні строки по 10 місяців. Також суд постановив сплатити загальний штраф понад 10 тисяч євро.

У Ryanair заявили, що ці кошти частково покриють витрати після незапланованої посадки, а саме додаткове пальне, оплату аеропортових зборів, роботу наземних служб, заміну екіпажу та розміщення пасажирів.

Окремо в компанії підтвердили, що обом пасажирам тепер довічно заборонено літати рейсами Ryanair.

Проблема буйних пасажирів стає регулярною

Гендиректор Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що компанія зараз стикається з одним перенаправленням рейсу щодня через неадекватну поведінку людей на борту. За його словами, ще десять років тому такі випадки траплялися приблизно раз на тиждень.

Серед причин він називав ранній продаж алкоголю в аеропортах та закликав обмежити пасажирам кількість напоїв перед посадкою.

Які штрафи загрожують дебоширам

Також Ryanair повідомила, що ще активніше подаватиме цивільні позови проти пасажирів, через яких літаки доводиться перенаправляти.

Зараз в авіакомпанії вже діє окремий штраф у 500 євро для пасажирів, яких знімають із рейсу через неналежну поведінку ще до вильоту. Там вважають, що це дешевше і безпечніше, ніж екстрена посадка під час польоту.

