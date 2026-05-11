Ryanair усиливает борьбу с дебоширами: что грозит буйным пассажирам

Посадка на рейс Ryanair. Фото: Новини.LIVE

Авиакомпания Ryanair добилась приговора и штрафа для двух пассажиров, из-за которых самолет на Ибицу пришлось срочно сажать во Франции. Суд в Тулузе назначил мужчинам условные сроки по 10 месяцев и штраф более 10 тысяч евро. В авиакомпании говорят, что это часть жесткой борьбы с дебоширами на борту, из-за которых рейсы все чаще меняют маршрут.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Simple Flying.

Проблемный рейс

Рейс, о котором идет речь, направлялся из Лондона на Ибицу. Во время полета двое мужчин начали вести себя агрессивно, оскорбляли других пассажиров и не реагировали на требования экипажа.

Из-за этого пилоты решили изменить маршрут и посадить борт в аэропорту Тулуза-Бланьяк, где самолет уже ждала французская полиция. Обоих нарушителей задержали сразу после посадки.

Более 180 пассажиров из-за этого случая прибыли на Ибицу с серьезной задержкой.

Расходы после экстренной посадки

В уголовном суде Тулузы обоим мужчинам дали условные сроки по 10 месяцев. Также суд постановил уплатить общий штраф более 10 тысяч евро.

В Ryanair заявили, что эти средства частично покроют расходы после незапланированной посадки, а именно дополнительное топливо, оплату аэропортовых сборов, работу наземных служб, замену экипажа и размещение пассажиров.

Отдельно в компании подтвердили, что обоим пассажирам теперь пожизненно запрещено летать рейсами Ryanair.

Проблема буйных пассажиров становится регулярной

Гендиректор Ryanair Майкл О'Лири заявил, что компания сейчас сталкивается с одним перенаправлением рейса ежедневно из-за неадекватного поведения людей на борту. По его словам, еще десять лет назад такие случаи случались примерно раз в неделю.

Среди причин он называл раннюю продажу алкоголя в аэропортах и призвал ограничить пассажирам количество напитков перед посадкой.

Какие штрафы грозят дебоширам

Также Ryanair сообщила, что еще активнее будет подавать гражданские иски против пассажиров, из-за которых самолеты приходится перенаправлять.

Сейчас в авиакомпании уже действует отдельный штраф в 500 евро для пассажиров, которых снимают с рейса из-за неподобающего поведения еще до вылета. Там считают, что это дешевле и безопаснее, чем экстренная посадка во время полета.

