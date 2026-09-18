Атака дронів на кордоні: алгоритм дій, які допоможуть врятувати життя

Перевірка документів на кордоні. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон/Facebook

Росія почала частіше атакувати пункти пропуску. Багато мандрівників нині побоюються їхати, адже не розуміють, як діяти під час загрози. Прикордонники пояснили алгоритми евакуації.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі Visit Ukraine, передає Новини.LIVE.

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Як уникнути загрози під час перетину кордону

Демченко запевнив, що як тільки надходить сигнал про загрозу, прикордонники зупиняють всі перевірки та роблять все необхідне для того, щоб зберегти життя співробітників.

За його словами, нині працівники ДПСУ будуть намагатися якомога швидше вивести людей за межі пункту пропуску та розсіяти їх, щоб не було скупчення в одному місці.

Речник ДПСУ підкреслив, що залишатися у автівці чи автобусі та чекати завершення тривоги — це вкрай погана та небезпечна ідея.

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Демченко розповів, що нині з міжнародними партнерами ведуться роботи, щоб облаштувати на пунктах пропуску належні укриття. Поки вони не готові, краще ховатися, використовуючи рельєф місцевості або бетонні споруди неподалік.

Якщо ж небезпека застала вас просто на пункті перетину кордону, необхідно уважно слухати вказівки прикордонників.

Вони координуватимуть ваші дії та вкажуть шлях до найближчих безпечних місць, щоб врятувати життя.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українці закликають врегулювати ціни на таксі під час тривог. Автор петиції просить владу встановити максимальний коефіцієнт до базового тарифу, тимчасово скасовувати комісію платформ і посилити контроль за алгоритмами формування вартості поїздок. Державне регулювання має діяти не лише в Києві, а й в інших великих містах України — Одесі, Дніпрі, Запоріжжі, Сумах та інших.

Також Новини.LIVE писали, що на тлі атак РФ на пункти пропуску Польща планує переглянути організацію руху транспорту. Посадовці попрацюють над тим, щоб на кордоні не накопичувався транспорт. Буде організовано злагоджену співпрацю між митниками, поліцією, прикордонниками й військовими.