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Головна Транспорт Автолюкс анонсував нову зупинку в одному з міст України

Автолюкс анонсував нову зупинку в одному з міст України

Ua ru
10 листопада 2026 18:12
Автолюкс додав зупинку у Черкаській області: рейси, розклад та квитки на автобуси "Автолюкс"/Facebook
Автобус Автолюкс. Фото: "Автолюкс"/Facebook

Український перевізник Автолюкс розширив карту поїздок автобусом. Перевізник додав зупинку у місті Золотоноша Черкаської області. Мандрівникам стане ще зручніше їздити різними куточками України

Про це компанія Автолюкс повідомила у Facebook, передає Новини.LIVE.

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Нова зупинка Автолюкс на Черкащині

Перевізник повідомив, що з 11 листопада буде додано зупинку в Золотоноші на двох рейсах між Києвом і Черкасами.

Автобус Київ — Черкаси відправляється щодня з Києва о 07:30. До Золотоноші рейс прибуватиме о 09:30 та 12:20. З Черкас до Києві автобус повертається щоденно об 11:30. 

У Золотоноші пасажири зможуть сісти в автобус або завершити поїздку.

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Автобуси перевізника обладнані інтернетом, зручними кріслами та розетками.

Пасажиру дозволяється взяти на борт автобуса без доплат одне місце ручної поклажі вагою не більше 5 кг, розмір якого не перевищує 45 × 35 × 20 см (довжина – ширина – висота).

Крім ручної поклажі, пасажиру дозволяється безкоштовно взяти з собою дві одиниці багажу (наприклад, сумку або кейс) розмірами 50 x 50 x 80 см, включаючи колеса, кишені та ручки.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що як знайти загублену у автобусі FlixBus валізу. Зокрема, мандрівник має заповнити спеціальну онлайн-форму. Щоб підвищити шанси знайти свої речі краще повідомляти про втрату одразу після поїздки.

Також Новини.LIVE писали, що в Україні можуть запровадити обов’язковий GPS-моніторинг транспортних засобів. Крім того, також планується впровадження процедури обстеження автостанцій. Очікується, що нові правила можуть підвищити безпеку та якість перевезень.

поїздки подорож транспорт Черкаська область автобуси
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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