Україна
Головна Транспорт Корабель за 12 мільярдів — що робить USS Abraham Lincoln настільки дорогим

Корабель за 12 мільярдів — що робить USS Abraham Lincoln настільки дорогим

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 19:45
Чому авіаносець USS Abraham Lincoln коштує більше, ніж економіки багатьох країн
Авіаносець USS Abraham Lincoln. Фото: Airpac.navy.mil

Американський атомний авіаносець USS Abraham Lincoln наразі є одним з найдорожчих транспортних та військових об'єктів світу.  Сукупна ціна судна перевищує 12 мільярдів доларів, що більше, ніж річний ВВП багатьох країн. 

По суті, це автономна територія США посеред океану — з власною енергетикою, авіацією й тисячами людей на борту, пише Wionews

Читайте також:

Плавучий гігант 

USS Abraham Lincoln належить до класу Nimitz, тобто найбільших кораблів, які коли-небудь будувало людство. Довжина перевищує 330 метрів, водотоннажність сягає близько 100 тисяч тонн. 

Будівництво авіаносця наприкінці 1980-х обійшлося приблизно у 4,5 мільярда доларів. Якщо перерахувати цю суму з урахуванням інфляції, то на сьогодні вартість тягне на понад 11 мільярдів.  

При цьому основна частина вартості зосереджена не всередині корабля, а зверху. Палубна авіагрупа з винищувачів F-35C та Super Horne, системи управління та озброєння додає ще кілька мільярдів доларів. 

Корабель, дорожчий за держави 

Сумарна вартість USS Abraham Lincoln разом з авіакрилом оцінюється в межах 12-16 мільярдів доларів. Якщо порівнювати, то ВВП Мальдів становить близько 7,5 мільярдів, тихоокеанської держави Фіджі — приблизно 6,3 мільярда. Тобто цей корабель перевищує економічні показники цілих держав. 

Раніше ми писали,  що Австралія спустила на воду найбільший у світі електричний пором. Це перший випадок в історії, коли корабель такого розміру працює виключно на електротязі, без допоміжних двигунів чи палива. 

Також дізнайтеся, який вигляд має найбільший круїзний лайнер світу Icon of the Seas.  

США корабель рекорд вартість суднобудування
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
