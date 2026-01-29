Чому авіаносець USS Abraham Lincoln коштує більше, ніж економіки багатьох країн

Авіаносець USS Abraham Lincoln. Фото: Airpac.navy.mil

Американський атомний авіаносець USS Abraham Lincoln наразі є одним з найдорожчих транспортних та військових об'єктів світу. Сукупна ціна судна перевищує 12 мільярдів доларів, що більше, ніж річний ВВП багатьох країн.

По суті, це автономна територія США посеред океану — з власною енергетикою, авіацією й тисячами людей на борту, пише Wionews.

Плавучий гігант

USS Abraham Lincoln належить до класу Nimitz, тобто найбільших кораблів, які коли-небудь будувало людство. Довжина перевищує 330 метрів, водотоннажність сягає близько 100 тисяч тонн.

Будівництво авіаносця наприкінці 1980-х обійшлося приблизно у 4,5 мільярда доларів. Якщо перерахувати цю суму з урахуванням інфляції, то на сьогодні вартість тягне на понад 11 мільярдів.

При цьому основна частина вартості зосереджена не всередині корабля, а зверху. Палубна авіагрупа з винищувачів F-35C та Super Horne, системи управління та озброєння додає ще кілька мільярдів доларів.

Корабель, дорожчий за держави

Сумарна вартість USS Abraham Lincoln разом з авіакрилом оцінюється в межах 12-16 мільярдів доларів. Якщо порівнювати, то ВВП Мальдів становить близько 7,5 мільярдів, тихоокеанської держави Фіджі — приблизно 6,3 мільярда. Тобто цей корабель перевищує економічні показники цілих держав.

