Головна Транспорт American Airlines запускає 4 рейси до Європи у літньому сезоні

American Airlines запускає 4 рейси до Європи у літньому сезоні

Дата публікації: 18 травня 2026 20:30
Нові рейси American Airlines до Європи: коли стартують польоти
Пасажирка подорожує в літаку. Фото: Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Авіакомпанія American Airlines вже наступного тижня запускає чотири нові рейси до Європи: частину напрямків повертають після паузи, один маршрут відкривають вперше. Польоти стартують із двох великих хабів авіакомпанії у США й працюватимуть протягом літнього сезону.  

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Simple Flying.

Літо з новими рейсами між Європою та США 

American Airlines наступного тижня запускає рейси до Афін, Цюриха, Праги та Будапешта. Два маршрути відкриють із Далласа: щоденні польоти до Афін у Греції та Цюриха у Швейцарії. При цьому, якщо напрямок до Афін для цього хабу стане новим, то рейси до Цюриха авіакомпанія вже виконувала, але багато років тому.

Ще два рейси запускають із Філадельфії до Праги та Будапешта. Обидва напрямки були в мережі перевізника до 2019 року, а тепер їх повертають на літній сезон.

Щоденні рейси до жовтня 

Усі чотири рейси стартують 21 травня і виконуватимуться щодня. Попередньо сезон триватиме до жовтня. Для польотів використають далекомагістральні літаки Boeing.

У компанії роблять ставку саме на міжнародні перельоти. Частину коротких рейсів усередині США авіаперевізники зараз переглядають через витрати на пальне, однак трансатлантичні маршрути, навпаки, активно розширюють. 

Загалом, європейський напрямок цього літа лише набирає обертів. Великі американські авіакомпанії American Airlines, United Airlines і Delta Air Lines планують рекордний сезон польотів через Атлантику, тож конкуренція за пасажирів лише посилиться.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про закриття популярного іспанського аеропорту Сантьяго-Росалія-де-Кастро. Він буде закритий до 27 травня 2026 року через ремонт злітно-посадкової смуги. Насамперед це вплине на паломників та туристів, які прямують до Сантьяго-де-Компостела, щоб пройти знаменитий та мальовничий Шлях Святого Якова. 

Також Новини.LIVE розповідали, що відома авіакомпанія обладнає літаки капсулами для сну. В авіакомпанії вже впроваджено сервіс "Skycouch", в якому ряд крісел економкласу перетворюються на ліжко, а тепер з'являться капсули із двоярусними ліжками. Пасажирам видаватимуть постільну білизну, ковдри та подушки.

авіарейси авіасполучення літаки
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
