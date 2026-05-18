Нові рейси American Airlines до Європи: коли стартують польоти

Авіакомпанія American Airlines вже наступного тижня запускає чотири нові рейси до Європи: частину напрямків повертають після паузи, один маршрут відкривають вперше. Польоти стартують із двох великих хабів авіакомпанії у США й працюватимуть протягом літнього сезону.

Літо з новими рейсами між Європою та США

American Airlines наступного тижня запускає рейси до Афін, Цюриха, Праги та Будапешта. Два маршрути відкриють із Далласа: щоденні польоти до Афін у Греції та Цюриха у Швейцарії. При цьому, якщо напрямок до Афін для цього хабу стане новим, то рейси до Цюриха авіакомпанія вже виконувала, але багато років тому.

Ще два рейси запускають із Філадельфії до Праги та Будапешта. Обидва напрямки були в мережі перевізника до 2019 року, а тепер їх повертають на літній сезон.

Щоденні рейси до жовтня

Усі чотири рейси стартують 21 травня і виконуватимуться щодня. Попередньо сезон триватиме до жовтня. Для польотів використають далекомагістральні літаки Boeing.

У компанії роблять ставку саме на міжнародні перельоти. Частину коротких рейсів усередині США авіаперевізники зараз переглядають через витрати на пальне, однак трансатлантичні маршрути, навпаки, активно розширюють.

Загалом, європейський напрямок цього літа лише набирає обертів. Великі американські авіакомпанії American Airlines, United Airlines і Delta Air Lines планують рекордний сезон польотів через Атлантику, тож конкуренція за пасажирів лише посилиться.

