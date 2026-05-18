Новые рейсы American Airlines в Европу: когда стартуют полеты

Авиакомпания American Airlines уже на следующей неделе запускает четыре новых рейса в Европу: часть направлений возвращают после паузы, один маршрут открывают впервые. Полеты стартуют из двух крупных хабов авиакомпании в США и будут работать в течение летнего сезона.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Simple Flying.

Лето с новыми рейсами между Европой и США

American Airlines на следующей неделе запускает рейсы в Афины, Цюрих, Прагу и Будапешт. Два маршрута откроют из Далласа: ежедневные полеты в Афины в Греции и Цюрих в Швейцарии. При этом, если направление в Афины для этого хаба станет новым, то рейсы в Цюрих авиакомпания уже выполняла, но много лет назад.

Еще два рейса запускают из Филадельфии в Прагу и Будапешт. Оба направления были в сети перевозчика до 2019 года, а теперь их возвращают на летний сезон.

Ежедневные рейсы до октября

Все четыре рейса стартуют 21 мая и будут выполняться ежедневно. Предварительно сезон продлится до октября. Для полетов используют дальнемагистральные самолеты Boeing.

В компании делают ставку именно на международные перелеты. Часть коротких рейсов внутри США авиаперевозчики сейчас пересматривают из-за расходов на топливо, однако трансатлантические маршруты, наоборот, активно расширяют.

В общем, европейское направление этим летом только набирает обороты. Крупные американские авиакомпании American Airlines, United Airlines и Delta Air Lines планируют рекордный сезон полетов через Атлантику, поэтому конкуренция за пассажиров только усилится.

