Заміна аварійним мостам: кияни збирають підписи за запуск річкових трамваїв на Дніпрі

Кияни хочуть відновити річкові трамваї на Дніпрі. Фото: Вечірній Київ, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

На сайті Київської міської ради швидко набирає підписи петиція з вимогою повернути та розвивати громадський річковий транспорт на Дніпрі. Автор ідеї пропонує використовувати катери як заміну для пасажирів через постійні ремонти та великі затори на автомобільних мостах. У разі успіху ідею містян щодо запусків річкових рейсів мають вивчити в КМДА.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на оприлюднену петицію.

Аргументи за повернення водних маршрутів

Автор збору підписів Руслан Джансуркаєв каже, що їздити Києвом у години пік давно стало великою проблемою через затори. На його думку, річка є готовим шляхом, який допоможе зв'язати лівий та правий береги без великих витрат на нові дороги чи естакади.

Ці водні лінії можуть з'єднувати різні райони столиці та навіть найближче передмістя. Зараз документ зібрав трохи більше двох тисяч голосів із шести тисяч потрібних, а до кінця голосування залишається менше місяця.

Історія річкових трамваїв у столиці

Сам по собі міський річковий транспорт для Києва не є чимось новим, адже регулярні катери возили пасажирів ще з 1961 року.

Читайте також:

Тоді існували чіткі маршрути від Поштової площі, які мали багато зупинок і користувалися великим попитом серед людей. Але в 1992 році після реформ усі регулярні міські перевезення по воді просто закрили через брак грошей.

Наступні спроби влади відродити річкові трамваї у 2009 чи 2017 роках швидко закінчувалися нічим через порожній бюджет і занедбані старі причали.

Майбутнє цієї петиції в КМДА

Подальша доля цієї ідеї повністю залежить від активності самих киян на платформі голосування. Якщо ініціатива встигне набрати необхідний мінімум підписів, чиновники з департаменту будуть змушені дати офіційну відповідь.

Раніше Новини.LIVE розповідали, де планують збудувати нову кінцеву станцію синьої гілки метро київського метрополітену. Передбачається, що кінцевою зупинкою стане проєктована станція "Одеська". Вона буде побудована на межі Києва та Київської області, між урочищем Теремки та житловим комплексом "Одеський бульвар".

Також Новини.LIVE розповідали, що активісти запропонували запровадити європейську модель оплату проїзду в Києва. Вони пропонують повністю відмовитись від разових квитків та за європейським зразком встановити часовий тариф у розмірі 20 гривень за поїздку на 45 хвилин та 30 гривень за поїздку на 90 хвилин. Така система має стимулювати населення користуватися громадським транспортом.