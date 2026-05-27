Замена аварийным мостам: киевляне собирают подписи за запуск речных трамваев на Днепре

Киевляне хотят восстановить речные трамваи на Днепре. Фото: Вечерний Киев, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

На сайте Киевского городского совета быстро набирает подписи петиция с требованием вернуть и развивать общественный речной транспорт на Днепре. Автор идеи предлагает использовать катера как замену для пассажиров из-за постоянных ремонтов и больших пробок на автомобильных мостах. В случае успеха идею горожан по запуску речных рейсов должны изучить в КГГА.

Аргументы за возвращение водных маршрутов

Автор сбора подписей Руслан Джансуркаев говорит, что ездить по Киеву в часы пик давно стало большой проблемой из-за пробок. По его мнению, река является готовым путем, который поможет связать левый и правый берега без больших затрат на новые дороги или эстакады.

Эти водные линии могут соединять разные районы столицы и даже ближайший пригород. Сейчас документ собрал чуть больше двух тысяч голосов из шести тысяч нужных, а до конца голосования остается меньше месяца.

История речных трамваев в столице

Сам по себе городской речной транспорт для Киева не является чем-то новым, ведь регулярные катера возили пассажиров еще с 1961 года.

Тогда существовали четкие маршруты от Почтовой площади, которые имели много остановок и пользовались большим спросом среди людей. Но в 1992 году после реформ все регулярные городские перевозки по воде просто закрыли из-за нехватки денег.

Следующие попытки властей возродить речные трамваи в 2009 или 2017 годах быстро заканчивались ничем из-за пустого бюджета и заброшенных старых причалов.

Будущее этой петиции в КГГА

Дальнейшая судьба этой идеи полностью зависит от активности самих киевлян на платформе голосования. Если инициатива успеет набрать необходимый минимум подписей, чиновники из департамента будут вынуждены дать официальный ответ.

