Головна Транспорт "3000 км Україною" від УЗ — чи з'являться додаткові квитки

"3000 км Україною" від УЗ — чи з'являться додаткові квитки

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 16:44
Безплатні квитки за програмою "3000 км Україною" — чи будуть нові потяги на популярні напрямки
Пасажири в потязі. Фото: УНІАН

З 5 грудня стартувала програма Укрзалізниці "3000 км Україною", якою вже встигли скористатися тисячі українців. Нині пасажири розкупили майже всі пільгові квитки на рейси із прифронтових територій на захід України. Проте через постійні атаки ворога компанії непросто організовувати додаткові рейси.

Про це розповіла позафракційна нардепка Оксана Савчук в ефірі Ранок.LIVE.

Читайте також:

Попит на програму "3000 км Україною"

Експертка зізналась, що більшість квитків на захід України вже розкуплено на дати аж до Різдва. Додаток пропонує авторизуватися в "Дії", щоб активувати "Автовикуп" та придбати квиток, якщо хтось із пасажирів передумає їхати. Мова йде, зокрема, про місця на потяг з Івано-Франківська до Києва.

"Більша кількість людей, починаючи з цього тижня і до кінця року, не зможуть придбати квитки на Львів, Ужгород та інші напрямки на заході України. Програма поки не буде діяти", — сказала вона.

Савчук допустила, що на деякі пікові рейси ще можуть додати вагони до кінця року. На її думку, в компанії із більшою ймовірністю додадуть вагон для дітей чи підлітків, які вирушають на змагання чи екскурсії.

Нардепка пояснила, що нині гострий дефіцит кадрів та потягів через постійні атаки ворога на залізницю.

"Я дивилась аналітику по обстрілах, мене цікавила Сумщина, Дніпропетровщина та Одещина — ситуація дуже непроста. Для залізничників, щоб виправити наслідки атак за останні кілька днів — треба докласти максимум зусиль", — сказала Савчук.

Вона підкреслила, що потрібно залучати дуже багато ресурсів, щоб організувати додаткове сполучення із прифронтовими територіями.

Раніше досвідчений провідник розкрив, які полиці краще обирати у вагонах плацкарт та купе та пояснив, чому перші місця в потягах — далеко не найкращий варіант.

Також ми писали, на які залізничні напрямки нині поширюється програма "3000 км Україною" та як скористатися її можливостями.

