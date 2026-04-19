Укртрансбезпека надала статус критично важливих 25 приватним компаніям: перелік

Маршрутка в Києві.

Статус "важливих для національної економіки підприємств" у сфері автомобільного транспорту отримали 25 нових компаній, ще 9 його підтвердили. Всі вони відповідають критеріям, затвердженим Наказом Мінрозвитку № 50 від 16 січня 2025 року.

Як пише Новини.LIVE, про це повідомляє пресслужба "Укртрансбезпеки".

Хто поповнив перелік критично важливих

До списку було додано такі компанії:

ТОВ "ПС Логістик-Україна";

ТОВ "Альфа Транс Карго";

ТОВ "АЕТ";

ТОВ "Нікса ЛТД";

ТОВ "Авто Магістраль";

ПП "Трейдсервіс";

ТОВ "ПМ Транс";

ТОВ "Даталі Транс";

ТОВ "Харківхімтранс";

ТОВ "Карго Делівері Транс";

ТОВ "Шандро";

ТОВ "КСК Логістик";

ТОВ "Джі Ві-Транс";

ТОВ "Мнс-Транс";

ТОВ "Мир-Транс";

ТОВ "Трансконтинент";

ТОВ "Флаверз Делівері Карго";

ПП "Гідроелектропромсервіс";

ТОВ "Поперечний Транс";

ТОВ "Умань-Транс";

ТОВ "Вамтранс";

ТОВ "Міжнародні лінії перевезення";

ТОВ "Лекс клуб";

ПП "Сталкер";

ТОВ "Анданас Транс ЮА".

Статус підтвердили:

ТОВ "БМД Транс Груп";

ТОВ "Нікспецтранс";

ТОВ "ПМ-Авто";

ТОВ "Будтранс ЛТД";

ПВКП "Вектор-б";

ТОВ "Укрмаслотрейд";

ТОВ "Укрюжтранзит";

ПП "Ніколо-Україна";

ПП "Захід-Транс-Сервіс".

Як отримати статус "критичних" для економіки

Станом на 19 квітня 2026 вже 1059 транспортних компаній отримали такий статус.

На сайті Укртрансбезпеки є інструкція, як подати заявку на отримання статусу "критичності" через особистий кабінет.

Що ще потрібно знати українцям

Дефіцит працівників у транспортній сфері в Україні прийняв хронічний характер і за останні роки дуже загострився. На ситуацію вплинули війна та масова міграція.

Раніше Новини.LIVE писали, що транспортній сфері в Україні не вистачає чоловиків. Найгостріше кадрову проблему відчувають серед водіїв та технічних спеціалістів. Саме цих фахівців транспортній галузі бракує найбільше.

Стуація ускладнюється тим, що попит на транспортні послуги зростатиме. Тому держава планує перечити жінок на нові професії.

Також Новини.LIVE повідомляли, чому майже 80% перевізників України вже зникли. Війна дуже чітко показала проблеми, що існують у всіх ключових сегментах пасажирських перевезень.