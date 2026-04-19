Укртрансбезопасность предоставила статус критически важных 25 частным компаниям: перечень

Маршрутка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Статус "важных для национальной экономики предприятий" в сфере автомобильного транспорта получили 25 новых компаний, еще 9 его подтвердили. Все они соответствуют критериям, утвержденным Приказом Минразвития № 50 от 16 января 2025 года.

Как пишет Новини.LIVE, об этом сообщает пресс-служба "Укртрансбезопасности".

Кто пополнил перечень критически важных

В список были добавлены следующие компании:

ООО "ПС Логистик-Украина";

ООО "Альфа Транс Карго";

ООО "АЭТ";

ООО "Никса ЛТД";

ООО "Авто Магистраль";

ЧП "Трейдсервис";

ООО "ПМ Транс";

ООО "Датали Транс";

ООО "Харьковхимтранс";

ООО "Карго Деливери Транс";

ООО "Шандро";

ООО "КСК Логистик";

ООО "Джи Ви-Транс";

ООО "Мнс-Транс";

ООО "Мир-Транс";

ООО "Трансконтинент";

ООО "Флаверз Деливери Карго";

ЧП "Гидроэлектропромсервис";

ООО "Поперечный Транс";

ООО "Умань-Транс";

ООО "Вамтранс";

ООО "Международные линии перевозки";

ООО "Лекс клуб";

ЧП "Сталкер";

ООО "Анданас Транс ЮА".

Статус подтвердили:

ООО "БМД Транс Групп";

ООО "Никспецтранс";

ООО "ПМ-Авто";

ООО "Будтранс ЛТД";

ЧВКП "Вектор-б";

ООО "Укрмаслотрейд";

ООО "Укрюжтранзит";

ЧП "Николо-Украина";

ЧП "Запад-Транс-Сервис".

Как получить статус "критических" для экономики

По состоянию на 19 апреля 2026 года уже 1059 транспортных компаний получили такой статус.

На сайте Укртрансбезопасности есть инструкция, как подать заявку на получение статуса "критичности" через личный кабинет.

Дефицит работников в транспортной сфере в Украине принял хронический характер и за последние годы очень обострился. На ситуацию повлияли война и массовая миграция.

Ситуация осложняется тем, что спрос на транспортные услуги будет расти. Поэтому государство планирует перечить женщин на новые профессии.

