Головна Транспорт 15 років очікування: в Астані запускають метро

Дата публікації: 13 травня 2026 13:32
В Астані відкривають першу лінію легкого метро після 15 років затримок
В столиці Казахстану відкривається новий вид транспорту. Фото: Almaty.tv. Колаж: Новини.LIVE

В Астані вже цього тижня можуть запустити першу лінію метро, яку будували 15 років. Новий маршрут з’єднає вокзал і аеропорт, а на лінії працюватимуть безпілотні потяги китайського виробництва. Для міста це буде перший залізничний громадський транспорт.

Першу лінію у столиці Казахстану планують відкрити найближчими вихідними, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Almaty.tv.

Маршрут через центр міста

Лінія легкого метро з’єднає новий залізничний вокзал із міжнародним аеропортом Астани. Потяги проходитимуть через центральні райони міста. Вагони метро спеціально адаптували під різкі морози та клімат Астани.

Загальна довжина маршруту становить близько 22 кілометрів. На лінії облаштували 18 станцій, частина з яких надземні. Рух поїздів контролюватимуть дистанційно зі спеціального центру управління.

Будівництво лінії тривало близько 15 років, і неодноразово переривалося.

Ціни на метро в Астані та час у дорозі

Кожен потяг матиме по чотири вагони, а інтервал руху становитиме приблизно 10 хвилин.

Дорога між кінцевими станціями займатиме близько 40 хвилин. Вартість проїзду встановили на рівні 200 тенге (приблизно 19 гривень), що майже удвічі дорожче за міські автобуси.

Зараз в Астані немає жодного міського рейкового транспорту. Пасажирів перевозять переважно автобусами. Метро в Казахстані працює лише в Алмати, а трамвайні системи залишилися в кількох інших містах країни.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що КМДА хоче підняти тариф на проїзд у Київському метрополітені. Департамент транспортної інфраструктури підрахував, що одна поїздка у 2026 році має коштувати 64,53 гривні. Тобто ціна однієї поїздки може збільшитися у 8 разів.

Також Новини.LIVE повідомляли, яку станцію метро в Києві перейменували за ніч до відкриття. Для неї ніяк не могли підібрати відповідну назву, і спочатку станцію було вирішено назвати "Щербаківська". за назвою найближчої вулиці Щербакова. Проте її назву змінили за ніч до відкриття і вона стала звичними киянам "Нивками".

Олександр Шорохов - Редактор
