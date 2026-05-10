Метро на Троєщину: коли побудуть станцію "Подільська"

Вагон столичного метрополітену.

У 2004 році міська влада прийняла рішення будувати Подільсько-Вигурівської гілку — четверту, жовту лінії київського метрополітену. Проте проєкт досі залишається на папері через складну економічну ситуацію та війну.

Сайт Новини.LIVE розповідає, на якому етапі плани з будівництва жовтої лінії метро і, зокрема, станції "Подільська", поява якої б спростила життя тисячам киян.

Коли чекати появу станції "Подільська"

Передбачається, що "Подільська" буде розташована на Подолі між станціями "Глибочицька" та "Суднобудівна".

Станція має бут мілкого закладення, колонною. Її стіни та платформу мають побудувати з природного каменю. Стіни прикрасять кольоровим мармуром, підлога платформи буде оздоблена шліфованим гранітом.

"Подільська" буде мати два вестибулі. Східний буде з'єднаний з платформою ліфтом і трьома стрічками ескалаторів. Із західної сторони ескалатори сполучатимуть станцію з підземними переходами, які будуть вести до пересадки на станцію "Тараса Шевченка" Оболонсько-Теремківської лінії.

Проєкт станції "Подільська". Фото: archunion.format.com.ua/

Відповідно до Програми технічного розвитку Київського метрополітену на 2026 рік, затвердженою розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30 березня 2026 року № 56, завершення будівництва та запуск дільниці Подільсько-Вигурівської лінії заплановано до 2033 року.

