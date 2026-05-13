В Астане открывают первую линию легкого метро после 15 лет задержек

15 лет ожидания: в Астане запускают метро

Дата публикации 13 мая 2026 13:32
В столице Казахстана открывается новый вид транспорта.

В Астане уже на этой неделе могут запустить первую линию метро, которую строили 15 лет. Новый маршрут соединит вокзал и аэропорт, а на линии будут работать беспилотные поезда китайского производства. Для города это будет первый железнодорожный общественный транспорт.

Первую линию в столице Казахстана планируют открыть в ближайшие выходные, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Almaty.tv.

Маршрут через центр города

Линия легкого метро соединит новый железнодорожный вокзал с международным аэропортом Астаны. Поезда будут проходить через центральные районы города. Вагоны метро специально адаптировали под резкие морозы и климат Астаны.

Общая длина маршрута составляет около 22 километров. На линии обустроили 18 станций, часть из которых надземные. Движение поездов будут контролировать дистанционно из специального центра управления.

Строительство линии длилось около 15 лет, и неоднократно прерывалось.

Цены на метро в Астане и время в пути

Каждый поезд будет иметь по четыре вагона, а интервал движения составит примерно 10 минут.

Дорога между конечными станциями будет занимать около 40 минут. Стоимость проезда установили на уровне 200 тенге (примерно 19 гривен), что почти вдвое дороже городских автобусов.

Сейчас в Астане нет ни одного городского рельсового транспорта. Пассажиров перевозят преимущественно автобусами. Метро в Казахстане работает только в Алматы, а трамвайные системы остались в нескольких других городах страны.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что КГГА хочет поднять тариф на проезд в Киевском метрополитене. Департамент транспортной инфраструктуры подсчитал, что одна поездка в 2026 году должна стоить 64,53 гривны. То есть цена одной поездки может увеличиться в 8 раз.

Также Новини.LIVE сообщали, какую станцию метро в Киеве переименовали за ночь до открытия. Для нее никак не могли подобрать подходящее название, и сначала станцию было решено назвать "Щербаковская". по названию ближайшей улицы Щербакова. Однако ее название изменили за ночь до открытия и она стала привычными киевлянам "Нивками".

метро Казахстан общественный транспорт
Александр Шорохов - Редактор
Александр Шорохов
