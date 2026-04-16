Зупинка потяга серед поля: в УЗ відповіли щодо евакуації пасажирів

Дата публікації: 16 квітня 2026 10:37
Евакуація пасажирів Укрзалізниці: в яких випадках зупиняють потяг
Пасажири УЗ повертаються до потягу після евакуації. Фото: Укрзалізниця/Facebook

В розпал війни потяги Укрзалізниці є однією з цілей ворога. Вагон є справжньою пасткою для пасажирів, адже під час влучання немає шансів врятуватися. Перевізник запровадив аогоритми евакуації, щоб у випадку загрози мандрівники не перебували всередині потягів.

Про це розповів радник Офісу президента та член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко в ефірі "Київського часу" Новини.LIVE.

Алгоритми евакуації в потягах УЗ

Лещенко розповів, що Укрзалізниця має доступ до даних Повітряних Сил для того, щоб розрахувати траєкторію руху "шахедів". У випадку реальної загрози потяг зупиняють та швикдко виводять із нього пасажирів.

"У разі, якщо "шахед" наближається за 50 кілометрів від пасажирського потяга — віддається команда на зупинку та евакуацію пасажирів з потягу. Це необхідно для того, щоб пасажири не були у ситуації підвищеної небезпеки, адже влучання дрона в потяг — це неминуча смерть", — пояснив Лещенко.

Він додав, що після того, як ворожий дрон віддаляється від вагонів на відстань понад 50 кілометрів чи військові його знищують — потяг рушає далі.

Лещенко також запевнив, що випадки, коли потяги під час евакуації зупиняється на колії поруч з іншими потягами і люди опиняється затиснутими між ними — рідкість і виключення.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як Укрзалізниця контролює, щоб після евакуації серед поля на свої місця повернулись всі пасажири. Поїзна бригада перераховує усіх пасажирів згідно документу про заселеність поїзда та передає начальнику поїзда. Той у свою чергу дає команду машиністу відправлятись далі, якщо немає обмежень з боку поїзного диспетчера.

Також Новини.LIVE писали, чому на міжнародних рейсах Укрзалізниці не можна купити квитки на тварину онлайн у додатку перевізника. В УЗ пояснили, що в такому випадку купувати квитки на чотирилапого буде необхідно вже у міжнародній квитковій касі.

Укрзалізниця евакуація поїзди
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
