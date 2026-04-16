Евакуація пасажирів Укрзалізниці: в яких випадках зупиняють потяг

Пасажири УЗ повертаються до потягу після евакуації. Фото: Укрзалізниця/Facebook

В розпал війни потяги Укрзалізниці є однією з цілей ворога. Вагон є справжньою пасткою для пасажирів, адже під час влучання немає шансів врятуватися. Перевізник запровадив аогоритми евакуації, щоб у випадку загрози мандрівники не перебували всередині потягів.

Про це розповів радник Офісу президента та член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко в ефірі "Київського часу" Новини.LIVE.

Алгоритми евакуації в потягах УЗ

Лещенко розповів, що Укрзалізниця має доступ до даних Повітряних Сил для того, щоб розрахувати траєкторію руху "шахедів". У випадку реальної загрози потяг зупиняють та швикдко виводять із нього пасажирів.

"У разі, якщо "шахед" наближається за 50 кілометрів від пасажирського потяга — віддається команда на зупинку та евакуацію пасажирів з потягу. Це необхідно для того, щоб пасажири не були у ситуації підвищеної небезпеки, адже влучання дрона в потяг — це неминуча смерть", — пояснив Лещенко.

Він додав, що після того, як ворожий дрон віддаляється від вагонів на відстань понад 50 кілометрів чи військові його знищують — потяг рушає далі.

Лещенко також запевнив, що випадки, коли потяги під час евакуації зупиняється на колії поруч з іншими потягами і люди опиняється затиснутими між ними — рідкість і виключення.

