Подорож УЗ з твариною за кордон: де потрібно купувати квитки на улюбленця

Собака мандрує з господарем у потягу Укразалізниці. Фото: Укразалізниця/Facebook

Поїздка з вашими чотирилапими друзями за межі України — доволі відповідальна справа. Необхідно підготувати документи та зробити щеплення. Деякі пасажири переживають, чи потрібно додатково купувати квиток Укрзалізниці на тварину та чи пустять без нього у вагон.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідь УЗ у соцмережі Threads.

Як купити квиток на тварину на міжнародних рейсах УЗ

Пасажир розповів, що планується поїздка на міжнародному потязі 146Ш Чоп-Відень із великою собакою, вагою 20 кг. Мандрівники викупили ціле купе у 6 місць, щоб не турбувати інших пасажирів.

Туристи заздалегідь поцікавились, чи перевіряють угорські та австрійські прикордонники ветеринарні документи. Проте вони уточнили у перевізника, чи потрібно купувати окремий квиток на собаку, якщо було попередньо викуплено купе.

Справа в тому, що на відміну від внутрішніх рейсів, на міжнародних у застосунку не можна придбати посадкові талони на тварину.

В УЗ відповіли, що поїзд 146Ш формування Угорської залізниці, а тому придбати квиток на тварину можна в міжнародній квитковій касі.

