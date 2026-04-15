Головна Транспорт В УЗ розповіли, де купувати квитки на тварин на міжнародних рейсах

Дата публікації: 15 квітня 2026 10:37
Подорож УЗ з твариною за кордон: де потрібно купувати квитки на улюбленця
Собака мандрує з господарем у потягу Укразалізниці. Фото: Укразалізниця/Facebook

Поїздка з вашими чотирилапими друзями за межі України — доволі відповідальна справа. Необхідно підготувати документи та зробити щеплення. Деякі пасажири переживають, чи потрібно додатково купувати квиток Укрзалізниці на тварину та чи пустять без нього у вагон.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідь УЗ у соцмережі Threads. 

Як купити квиток на тварину на міжнародних рейсах УЗ

Пасажир розповів, що планується поїздка на міжнародному потязі 146Ш Чоп-Відень із великою собакою, вагою 20 кг. Мандрівники викупили ціле  купе у 6 місць, щоб не турбувати інших пасажирів.

Туристи заздалегідь поцікавились, чи перевіряють угорські та австрійські прикордонники ветеринарні документи. Проте вони уточнили у перевізника, чи потрібно купувати окремий квиток на собаку, якщо було попередньо викуплено купе.

Справа в тому, що на відміну від внутрішніх рейсів, на міжнародних у застосунку не можна придбати посадкові талони на тварину.

В УЗ відповіли, що поїзд 146Ш формування Угорської залізниці, а тому придбати квиток на тварину можна в міжнародній квитковій касі.

Раніше Новини.LIVE розповіли, як можна заощаджувати на квитках Укрзалізниці. Досвідчена мандрівниця розкрила, як не переплачувати не лише в потягах Інтерсіті, а й на міжнародних напрямках. На них інколи можна заощадити до 500 гривень.

Також Новини.LIVE писали, чи вдасться сісти у потяг Укрзалізниці, якщо квиток було оформлено на іншу людину. Перевізник попередив, що через розбіжність даних у квитку та в паспорті пасажира виникнуть неприємності при перевірці документів. Щоб їх уникнути, краще переоформити посадковий талон у залізничній касі.

Укрзалізниця тварини виїзд за кордон
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Анна Куделюк
