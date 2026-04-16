Главная Транспорт Остановка поезда среди поля: в УЗ ответили по поводу эвакуации пассажиров

Дата публикации 16 апреля 2026 10:37
Эвакуация пассажиров Укрзализныци: в каких случаях останавливают поезд
Пассажиры УЗ возвращаются в поезд после эвакуации. Фото: Укрзализныця/Facebook

В разгар войны поезда Укрзализныци являются одной из целей врага. Вагон является настоящей ловушкой для пассажиров, ведь во время попадания нет шансов спастись. Перевозчик ввел аогоритмы эвакуации, чтобы в случае угрозы путешественники не находились внутри поездов.

Об этом рассказал советник Офиса президента и член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко в эфире "Киевского времени" Новини.LIVE.

Алгоритмы эвакуации в поездах УЗ

Лещенко рассказал, что Укрзализныця имеет доступ к данным Воздушных Сил для того, чтобы рассчитать траекторию движения "шахедов". В случае реальной угрозы поезд останавливают и быстро выводят из него пассажиров.

"В случае, если "шахед" приближается за 50 километров от пассажирского поезда — отдается команда на остановку и эвакуацию пассажиров из поезда. Это необходимо для того, чтобы пассажиры не были в ситуации повышенной опасности, ведь попадание дрона в поезд — это неизбежная смерть", — пояснил Лещенко.

Он добавил, что после того, как вражеский дрон удаляется от вагонов на расстояние более 50 километров или военные его уничтожают — поезд движется дальше.

Лещенко также заверил, что случаи, когда поезд во время эвакуации останавливается на пути рядом с другими поездами и люди оказывается зажатыми между ними — редкость и исключение.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как Укрзализныця контролирует, чтобы после эвакуации среди поля на свои места вернулись все пассажиры. Поездная бригада перечисляет всех пассажиров согласно документу о заселенности поезда и передает начальнику поезда. Тот в свою очередь дает команду машинисту отправляться дальше, если нет ограничений со стороны поездного диспетчера.

Также Новини.LIVE писали, почему на международных рейсах Укрзализныци нельзя купить билеты на животное онлайн в приложении перевозчика. В УЗ объяснили, что в таком случае покупать билеты на четвероногого будет необходимо уже в международной билетной кассе.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
