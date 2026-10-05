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Головна Транспорт Зупинили один із пунктів пропуску на кордоні з Молдовою

Зупинили один із пунктів пропуску на кордоні з Молдовою

Ua ru
5 жовтня 2026 12:47
Призупинили пункт пропуску "Паланка – Маяки – Удобне": що треба знати водіям та пасажирам
Перевірка документів на кордоні. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон/Facebook

Через російську атаку призупинено пропускні операції у пункті пропуску "Паланка – Маяки – Удобне". Вибух стався на території Молдови.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Новини.LIVE.

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Призупинено роботу одного з пунктів пропуску з Молдовою

Згідно з повідомленням влади Молдови, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено автобус, який знаходився біля шлагбауму, а також інфраструктуру пункту пропуску. Також внаслідок удару було поранено співробітника Прикордонної поліції Молдови.

В ДПСУ попередили, що через загрозу було тимчасово призупинено рух через пункт пропуску "Паланка – Маяки – Удобне".

Там закликали пасажирів під планування маршруту враховувати зазначену інформацію та обирати інші пункти пропуску, зокрема найближчий "Старокозаче – Тудора".

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Раніше Новини.LIVE розповідали, що на тлі атак РФ на пункти пропуску Польща планує переглянути організацію руху транспорту. Посадовці попрацюють над тим, щоб на кордоні не накопичувався транспорт. Буде організовано злагоджену співпрацю між митниками, поліцією, прикордонниками й військовими.

Також Новини.LIVE писали, як уникнути небезпеки під час перетину кордону. Зокрема, як тільки надходить сигнал про загрозу, прикордонники зупиняють всі перевірки та роблять все необхідне для того, щоб зберегти життя співробітників. В ДПСУ порадили мандрівникам під час загрози відходити на безпечну відстань та за можливості відганяти від пункту пропуску транспортні засоби.

Молдова пункт обігріву війна атака
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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