Призупинили пункт пропуску "Паланка – Маяки – Удобне": що треба знати водіям та пасажирам

Перевірка документів на кордоні. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон/Facebook

Через російську атаку призупинено пропускні операції у пункті пропуску "Паланка – Маяки – Удобне". Вибух стався на території Молдови.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Новини.LIVE.

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Призупинено роботу одного з пунктів пропуску з Молдовою

Згідно з повідомленням влади Молдови, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено автобус, який знаходився біля шлагбауму, а також інфраструктуру пункту пропуску. Також внаслідок удару було поранено співробітника Прикордонної поліції Молдови.

В ДПСУ попередили, що через загрозу було тимчасово призупинено рух через пункт пропуску "Паланка – Маяки – Удобне".

Там закликали пасажирів під планування маршруту враховувати зазначену інформацію та обирати інші пункти пропуску, зокрема найближчий "Старокозаче – Тудора".

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