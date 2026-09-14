Атака РФ на п/п: Польща планує зменшити затримки на кордоні

Перетин кордону. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

На тлі атаки РФ на пункт перетину кордону із Польщею Ягодин планується переглянути рух транспорту. У пріоритеті запобігти накопиченню автівок, вантажівок та маршруток.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після наради в Урядовому центрі безпеки, пише Polskie Radio, передає Новини.LIVE.

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За словами Туска, державним органам варто переглянути організацію руху транспорту, щоб на кордоні не накопичувався транспорт.

Він розповів, що з цього приводу буде призначено окреме засідання Міністерства фінансів Польщі. У майбутньому буде організовано злагоджену співпрацю між митниками, поліцією, прикордонниками й військовими. Вони мають налагодити рух, щоб не утворювались затори.

"Важливо не накопичувати біля наших прикордонних переходів вантажівок із пальним. Не мушу цього пояснювати, але це наше слабке місце", — додав Туск.

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Раніше Новини.LIVE розповідали, що вранці 13 вересня російські війська вдарили по локомотиву пасажирського поїзда на Волині, приблизно за два кілометри від кордону з Польщею. Це сталося на тлі другого дня поспіль атак РФ на українську залізничну інфраструктуру. Завдяки завчасному попередженню залізничної бригади про повітряну загрозу вдалося уникнути постраждалих.

Також Новини.LIVE писали, що серед пасажирів цього спецпоїзда перебував і депутат німецького Бундестагу від партії "Зелених" Робін Вагенер. Він назвав атаку небезпечною ескалацією з боку Росії та наголосив, що Москва дедалі ближче наближає війну до кордонів Європейського Союзу та НАТО.