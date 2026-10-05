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Главная Транспорт Закрыли один из пограничных пунктов на границе с Молдовой

Закрыли один из пограничных пунктов на границе с Молдовой

Ua ru
5 октября 2026 12:47
Приостановлена работа пункта пропуска «Паланка — Маяки — Удобное»: что нужно знать водителям и пассажирам
Проверка документов на границе. Фото: Западное региональное управление Госпограничной службы Украины — Западная граница/Facebook

В связи с российской атакой приостановлены пропускные операции в пункте пропуска "Паланка — Маяки — Удобное". Взрыв произошел на территории Молдовы.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Новини.LIVE.

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Приостановлена работа одного из пунктов пропуска с Молдовой

Согласно сообщению властей Молдовы, взрывной волной и осколками поврежден автобус, который находился возле шлагбаума, а также инфраструктура пункта пропуска. Также в результате удара был ранен сотрудник Пограничной полиции Молдовы.

В ГПСУ предупредили, что из-за угрозы было временно приостановлено движение через пункт пропуска «Паланка – Маяки – Удобное».

Там призвали пассажиров при планировании маршрута учитывать указанную информацию и выбирать другие пункты пропуска, в частности ближайший "Старокозаче – Тудора".

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Ранее Новини.LIVE сообщали, что на фоне атак РФ на пункты пропуска Польша планирует пересмотреть организацию движения транспорта. Чиновники будут работать над тем, чтобы на границе не скапливался транспорт. Будет организовано слаженное сотрудничество между таможенниками, полицией, пограничниками и военными.

Также Новини.LIVE писали о том, как избежать опасности при пересечении границы. В частности, как только поступает сигнал об угрозе, пограничники приостанавливают все проверки и принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности сотрудников. В ГПСУ посоветовали путешественникам в случае угрозы отходить на безопасное расстояние и, по возможности, отгонять от пункта пропуска транспортные средства.

Молдова пункт обогрева атака
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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